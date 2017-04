El talento de Mr. Davidson

Por: Pablo Marín

Fotos: Verónica Ortíz

La idea de ser columnista no fue mía”, dice Neil Davidson, instalado en el patio otoñal de su casa ñuñoína, que de algún modo se congela en el tiempo. El nativo de Oxford responsabiliza a Roberto Merino, otro columnista de nota, que el año 2000 le pidió un artículo sobre la celebración del milenio para el suplemento cultural del diario El Metropolitano. Ahí partió todo.

Davidson, que residía en Londres con su esposa chilena, mandó lo solicitado. Su texto gustó y lo siguiente que le pidieron fue una columna semanal. “No tenía modelo ni lo había planificado”, cuenta este traductor con estudios en lingüística y literatura francesa e italiana, que agrega que por entonces tenía recién el nivel de español para empezar a escribir. Con modelos de escritura provistos por George Orwell (“es difícil leerlo y no ser convencido”) y Charles Lamb (“un escritor cómico muy volado, pero muy estructurado”), se lanzó a la escritura. Poco tiempo después se mudó con su cónyuge a Chile y, tras bajar del avión, Merino le contó que el diario se cerraba.

“Para mí fue un alivio”, comenta, aunque no pasó mucho para que lo llamaran de El Mercurio. Y vuelta a lo mismo: a la presión de escribir algo, lo que sea, sobre Chile o sobre el mundo. “Soy de naturaleza reticente, no me gusta hablar de mí mismo”, dice a este respecto, “pero descubrí al escribir que, cuando fallaba todo lo demás, una forma de lograr un efecto era escribir lo que uno realmente pensaba sobre algo, cualquier cosa, y no lo que se suponía que uno pensaba. Eso siempre es chocante”.

En ese espíritu se fue modelando una escritura distintiva (“elegante y pulcra”, al decir de Óscar Contardo, quien celebra el “ojo de busturí” davidsoniano), puesta de relieve en 2010 con la aparición de The Chilean way, volumen nacido de una tesis para optar al grado de Magíster en Edición de la UDP, y ahora refrendado por el lanzamiento de Usted está muy bien, nueva compilación de textos que repite algunos del descontinuado volumen anterior, incorpora otros y rehace algunos.

“En el país hay muy pocos columnistas avezados en el género; la mayoría pareciera creer que con sólo diseñar para abajo un escrito se convierte en columna”, plantea Andrea Palet. La directora del señalado magíster y editora de ambos libros agrega: “Me gusta Neil porque es capaz de levantar un argumento interesante y divertido a partir de cualquier cosa, pero no escribe desde la seguridad absoluta del sermoneador, sino desde la melancolía a medias de la hiperlucidez”.

Por su parte, el actual columnista de Las Últimas Noticias destaca que “el gran lujo que he tenido en Chile es que nunca he postulado a nada. Siempre me he negado. Es muy fome intentar venderse: lograr que te publiquen”. Lo ha hecho de otra forma y algo ha resultado.

-¿Cuál es tu relación con el humor? ¿Cómo se lleva ese sentido de lo humorístico cuando, como tú mismo constatas en Chile e Inglaterra, es cada vez más complicado hacer un comentario –o llevar a cabo una acción– fuera de tono?

-El humor es algo así como el contrario o el antídoto de la ansiedad, siendo hoy ésta el gran mal de la sociedad. Es una paradoja de la naturaleza humana que la paz, la seguridad y la abundancia producen adicción y mientras más cunden, como ahora, más insegura y angustiada se pone cierta gente. Lo primero que le pasa al angustiado es que pierde el sentido de humor, de modo que mientras antes se le concedía una especie de licencia carnavalesca a los humoristas y estaba permitido en el contexto de un chiste salirse de la ortodoxia y decir lo indecible, ese espacio se ha ido cerrando. Es una tendencia –incipiente, no quiero exagerar–, pero es una tendencia totalitaria. De modo que encuentro que es un deber mantener abierto ese espacio, como si fuera un acceso público consuetudinario que se perderá si nadie lo ocupa por cierta cantidad de tiempo y se va instalando la aceptación tácita de que por esa vía ya no se transita.

-¿Qué tan político es hoy lo inadecuado y qué tan razonable te parece que las distintas sensibilidades culturales no se sientan ofendidas?

-Las ortodoxias en cuyo nombre se prohíbe que se digan ciertas cosas no son ortodoxias realmente, porque las comparte sólo un grupo bastante pequeño de personas. Ese grupo tiene cierto protagonismo cultural y sabe organizarse para lanzar ataques masivos por Twitter, etcétera, pero la mayor parte de la gente en realidad apenas se percata de su existencia. De modo que la función primordial del humor es la misma de siempre: reflejar el hecho de que la vida es absurda y procurar que el lector no se aburra.

-A propósito de lo que escribiste sobre Chile y las “nanas” (“nunca he podido acostumbrarme a que una persona de mi propia clase social me exponga sus convicciones progresistas mientras lo atiende su sirviente personal”), me preguntaba si leíste lo que escribió Alejandra Matus sobre las mujeres que marchan el Día de la Mujer mientras sus hijos quedan al cuidado de otras mujeres. ¿Sigues pensando que esta institución “dickensiana” no pasará de los próximos 20 años?

-No vi el artículo, pero es divertida la observación. A lo mejor mi pronóstico estaba errado, porque no tomé en cuenta la inmigración. Creo que en Estados Unidos, por ejemplo, las nanas estaban en vías de extinción a medida que aumentaban los sueldos y se iban ofreciendo otras posibilidades de trabajo que les gustaban más, pero volvieron con la inmigración masiva de México y Centroamérica. Incluso parece que pasó algo parecido en Chile años atrás: que los sueldos subían, hubo quejas de que las nanas ya eran muy caras y se habían puesto exigentes, pero luego llegó la primera gran ola de inmigración peruana y todo volvió a ser como antes.

-¿Qué otros elementos ves hoy fuera de la discusión acerca de la igualdad y las inequidades?

-En cuanto a la inequidad en general, creo que la gente acomodada simplemente no ve Santiago. Digo, ese Santiago de cemento donde vive la mayoría, más todavía con las nuevas autopistas, porque ya no hay que atravesar Santiago para huir de él. Con los años, varios chilenos que han viajado fuera me comentan que las casas inglesas o europeas son muy chicas comparadas con las chilenas, pero sólo se puede pensar eso si se compara la casa promedio europea, no con la chilena, sino con la de Vitacura.

-En algún minuto advertiste que incluso un thatcherista como tú pasaba en Chile por comunista. Eso fue antes de 2011. ¿Cómo ves el escenario político hoy?

-En tiempos de Thatcher, el gasto público en Inglaterra nunca bajó del 39% del PIB. En Chile, en tiempos de la UP, nunca superó el 15% y ahora es de menos de 14%. Entonces, dejando de lado la retórica, era Thatcher la socialista o al menos la socialdemócrata, mientras la UP y todos los gobiernos chilenos posteriores han sido de un neoliberalismo agudo. En lo concreto, entonces, sigue siendo así...

Si eres suscriptor, continúa leyendo esta nota en el papel digital.

Si aún no lo eres, suscríbete AQUÍ.