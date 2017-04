George R. R. Martin se “acerca” al público juvenil

George R. R. Martin es el autor de la conocida saga Canción de Fuego y Hielo, de la cual se basa la exitosa serie Game of Thrones, y desde hace ya varios años que no saca un nuevo tomo de su historia.

Pero eso no ha detenido las ventas de sus otros libros, y sus editores le recomendaron intentar acercarse a los jóvenes, apostar por una audiencia diferente en sus futuras publicaciones, y él contestó con una imagen espectacular.

So, my publishers say I have to start trying to appeal to a younger audience... pic.twitter.com/T3BZuw6iqB

— George RR Martin (@GRRMspeaking) 11 de abril de 2017