Cinco anuncios importantes que vamos a tener en la Star Wars Celebration

La Star Wars Celebration de 2017 se realizará en Orlando entre el 13 y el 16 de abril, días en que los paneles vendrán cargados de contenido y noticias importantes. Y queremos que estés preparado para algunos de los anuncios, aunqeu sabemos que habrá otras sorpresas ya que este año se cumplen 40 del estreno de la primera cinta que dio vida a este espectacular universo.

El tráiler de Star Wars: The Last Jedi. Se viene anunciando desde hace meses que el primer adelanto del Episodio VIII se proyectará en los escenarios de la Star Wars Celebration, ¿dónde si no?

Fin de Star Wars Rebels. Los fans de la animación se temen lo peor desde que la serie no renovó cuando se esperaba, en noviembre de 2016. SWC es el lugar perfecto para dar la mala noticia, pero, ¡ojo! anunciando un nuevo proyecto de Dave Filoni.

El tráiler de Battlefront II. Los gamers de la convención no pueden perderse este panel, ya que será donde se proyectará el tráiler del videojuego.

Primeras imágenes oficiales del 'spin off' de Han Solo. Ya hemos visto a los protagonistas de la esperada entrega, pero todos los fans están deseosos de ver a Alden Ehrenreich en la piel del contrabandista.

¿Otra trilogía? Puede sonar descabellado, pero existen rumores sobre ello, especialmente después de las palabras de Bob Iger, CEO de Disney, que señalaban que la franquicia duraría 15 años más.