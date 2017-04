Ed Sheeran revela detalles de su personaje en Game of Thrones

Game of Thrones ha tenido varios cameos de músicos a lo largo de sus seis temporadas, entre los que se encuentran Gary Lightbody de Snow Patrol, Will Champion de Coldplay y Sigur Rós, que interpretó el tema 'The Rains of Castamere' en la boda de Joffrey y Margaery. Y en la séptima temporada vendrá Ed Sheeran.

Pocos detalles se saben de su papel, pero ha sido el propio artista quien ha adelantado algo a Daily Star, aunque sin revelar realmente qué hará.

"Sé qué personaje voy a interpretar. No muero, no muero. Solo aparezco como cinco minutos", afirmó el cantante.

Además, reveló que compartía escena junto a Maisie Williams, algo que ya se sabía puesto que los creadores ya adelantaron en marzo que su intención era "sorprender a Maisie".