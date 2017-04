Ya hay fecha de estreno para la tercera temporada de Fear the Walking Dead

En el programa de Talking Dead, emitido en Estados Unidos tras el episodio ‘The First Day of the Rest of Your Lives’ (7×16), de TWD, Chris Hardwick reveló que la nueva temporada del Fear The Walking Dead se estrenará el domingo 4 de junio.

Los planes iniciales eran que Fear the Walking Dead volviera justo cuando finalizara The Walking Dead, pero al final se ha decidido retrasar el estreno para que el final del spin-off coincidiera con el estreno de la octava temporada de la serie principal.

La tercera temporada de Fear the Walking Dead tendrá 16 episodios y la trama girará en torno a que las fronteras han sido eliminadas por culpa del fin del mundo. Debido a esto, los personajes intentarán reconstruir no sólo la sociedad, sino también su propia familia.