Pía Montalva: “La elegancia está reñida con el artificio”

Por: Pablo Marín

Fotos: Verónica Ortíz

Avanzado ya el metraje de El Diablo viste a la moda, el novio de la protagonista explicita ante ella y otros dos amigos lo incomprensible que le resulta la fascinación femenina por las carteras (en este caso, con una nueva cartera que una de los mencionados acaba de recibir como regalo). “¿Por qué necesitan tantas?”, refunfuña. “Ya tienes una, pones ahí todas tus pilchas ¡y ya está!”. Pero ahí es donde el otro hombre del grupo le retruca: “De lo que se trata la moda no es de la utilidad. Un accesorio es sencillamente una muestra de iconografía que se usa para expresar la identidad individual”. A lo cual la receptora del regalo agrega embelesada: “Y es tan bonito”.

La historiadora y diseñadora de vestuario Pía Montalva ha visto varias veces la señalada película y, comulgue o no con lo que afirman sus personajes, ha desarrollado como pocos en Chile una conciencia acerca del lugar de la indumentaria en la vida social y cultural. De ello ha dado cuenta en dos libros de alcances y tonos diversos (Morir un poco y Tejidos blandos), al que se agregará pronto Apuntes para un diccionario de la moda.

La directora de la Unidad de Historia Política en la Biblioteca del Congreso Nacional, que es también la presidenta de la Asociación de Historiadores de Chile, conversó con Capital sobre la moda en los ejecutivos (abordado en este especial), pero también del conflicto entre comodidad y las reglas que impone el grupo.

-¿Cómo entender los códigos del vestir en el mundo de la empresa?

-Son códigos que están insertos en un espacio formal, donde la credibilidad es importante a la hora de hacer negocios. Hay ciertos contenidos que se exponen al otro a través de la forma en que uno se viste. La credibilidad es uno de ellos, la solvencia puede ser otro, así como otros valores que están asociados al tipo de intercambio que efectúas en este espacio social. El contenido determina cómo construyes la credibilidad respecto de tu persona, lo que a su vez está asociado a tu identidad y a tu apariencia. Por ejemplo, un publicista no se va a vestir igual que un director de una empresa.

-La formalidad supone un rayado de cancha. ¿Qué tan flexible ha sido este aspecto?

-Hay una tradición asociada a la indumentaria masculina, que es una tradición burguesa del siglo XIX y que tiene que ver con la impecabilidad y con la eficiencia. Se expresó, por ejemplo, en la camisa blanca y, un poco más adelante, en el traje oscuro: ése es el estereotipo del hombre de negocios hasta los años 50 y 60. En un mundo donde los oficios no se habían diversificado tanto y donde las sociedades eran más jerarquizadas y menos móviles, era entendible que las apariencias fueran más homogéneas. Hay una estructura rígida que se va a ir flexibilizando y uno de sus primeros cambios va a ser la inclusión de camisas de colores, con ciertos límites. Luego llegan las corbatas con más color y con más diseño, y más adelante se suprime el chaleco del terno.

-¿Eso fue en los 80?

-Claro. Se suprime, entre otras cosas, porque mejoran las condiciones de calefacción en los distintos espacios laborales. Ahora, yo creo que las personas no se vestían igual porque la calidad de lo que se ponían encima era distinta respecto, por ejemplo, del refinamiento a nivel de sastrería y a nivel de materiales. En el siglo XX todo esto es más evidente por el desarrollo de las fibras sintéticas. El terno –el traje de pantalón, chaqueta y chaleco– baja de precio, se masifica. Pero no es lo mismo tener un traje de lana inglesa muy fina, muy suave y flexible, que tener un traje de lana con mezcla poliéster u otras fibras, artificiales o sintéticas.

-¿Qué mutaciones significativas observas?

-Ha habido mutaciones en los colores y en las telas. Ahora puedes prescindir del traje y ponerte un pantalón de un color y una chaqueta más deportiva, menos estructurada. Claro que todo depende de los lugares, de lo que permiten esos ambientes, y de los códigos específicos que imperan en cada espacio y segmento social o actividad.

-¿Se han expandido las posibilidades?

-Creo que hay mucho terreno que explorar sobre cómo vestirse bien con pantalón, con camisa y chaqueta, y en cómo mezclar eso para que el resultado no sea tan formal. Me parece que hay actualmente una distorsión, en el sentido de que, si me visto informal, me voy a poner una polera o me voy a poner un pantalón y una camisa. Hay variantes y muchos matices entre lo ultra deportivo y lo súper formal. Se puede jugar con las mezclas.

-¿Y cuando el espacio no es tan formal?

-Ahí pueden operar otros códigos más flexibles, pero creo que en esos contextos ya no necesitas recurrir a la indumentaria para exponer quién eres: el otro ya sabe quién eres, hay otras relaciones, sociales y de amistad, y por lo tanto te puedes relajar. A lo mejor estás en la playa en traje de baño, o a la orilla de la piscina, y estás haciendo un negocio.

Negociar con el mundo

-Al vestirte, te estás comunicando con el mundo, estás queriendo decir algo, pero también te haces cargo de códigos ya establecidos.

-En eso termina imponiéndose el sentido común, que es la norma imperante. La gente imita las formas de vestir de los demás en los espacios colectivos. Se empiezan a vestir todos parecidos porque, de alguna manera, eso proporciona seguridad y también contribuye a la identificación: una identificación con el otro, un sentido de colectividad. Finalmente, todos se parecen.

-¿Pero qué pasa si alguien llega con una corbata roja para imponerse o destacar?

-No todo el mundo tiene esa conciencia, salvo alguien que tenga asesores o mucha sensibilidad al respecto. Si antes de una reunión donde se negociarán cosas que afectan sus intereses o expectativas, alguien piensa, “tengo que imponer mi posición”, su pulsión va a ser la agresividad. No vamos a juzgar si es buena o mala, pero esa agresividad tiene que ver con cómo proyecta su conducta en dos horas más. Y eso, probablemente, lo lleve a determinar que no va a elegir una corbata gris oscuro: va a elegir el rojo, va a elegir un color intenso, va a querer verse. Eso es inconsciente, pero tiene un sentido. Por eso cuando alguien comenta respecto de una mujer, “debe estar súper deprimida porque anda toda vestida de oscuro”, pues sí, tiene un asidero. A veces es por moda, también es por opción, pero en el común de la gente la elección del color revela un estado de ánimo...

Si eres suscriptor, continúa leyendo esta nota en el papel digital.

Si aún no lo eres, suscríbete AQUÍ.