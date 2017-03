Director de Moonlight realizará serie sobre la esclavitud

El director Barry Jenkins creador de la película Moonlight, tiene un nuevo objetivo en mente. Crear y dirigir una serie sobre la red subterránea creada hace 150 años en Filadelfia por la cual los negros escapaban de la esclavitud.

Se basará en el libro The Underground Railroad de Colson Whitehead, según informó el medio Variety. "La escritura de Colson siempre ha desafiado las convenciones y The Underground Railroad no es una excepción", ha indicado Jenkins a la publicación.

Sería la primera vez que Barry Jenkins se encargaría de un proyecto de televisión.

Pastel Productions es la compañia de Jenkins la cual se hará cargo de producir la serie, junto a la empresa de Brad Pitt, Plan B Entertainment, que ya puso su sello a Moonlight