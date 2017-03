Jason Momoa, lo mejor que pudo pasarle a Aquaman

Hasta hace un par de años si le preguntabas a cualquier niño cuál era su superhéroe favorito, muchos habrían dicho Spiderman, Batman, Superman, Iron-Man, Capitán América, Thor, Hulk... pero Aquaman estaría probablemente dentro de los últimos puestos (entre los héroes más conocidos). Y es que lamentablemente, su traje naranjo y verde con ¿escamas? y su superpoder de hablar con los peces lo hacían casi un burla.

Sin embargo, tenemos que recordar en realidad es el rey de la Atlántida y sus super poderes son mucho más que telequipeces (telequinesis con peces... juego de palabras jeje), como que su cuerpo es prácticamnte invulnerable a las bajas temperaturas y a las balas, tiene fuerza sobrehumana, puede nadar muy rápido, puede "ver" en la oscuridad (aunque en realidad es gracias a su oído que funciona un poco como un sonar), puede permanecer tanto en agua como en tierra (aunque depende del cómic, a veces puede estar poco tiempo en la superficie y otras veces da lo mismo), y puede lanzar rayos de agua por su tridente y sus manos.

Quizás sean poderes aceptables, pero la mayoría se queda con sus rizos rubios y su telequipeces y lo dejan de tomar en serio.

Pero Jason Momoa llegó al rescate.

Conocido por su papel de Khal Drogo en Game of Thrones, el actor hawaiano inspira rudeza e impone respeto, con una mirada digna de un rey. ¡Como Aquaman! Además tiene cicatrices en su rostro producto de una pelea en un bar —así o más rudo— que, junto a sus músculos, convencen a cualquiera de que es un hombre que no le teme a enfrentarse a fuerzas malvadas... ¡Cómo Aquaman!

Quizás lo que necesitaba Aquaman para que se dejaran de burlar de él era más que nada un cambio de imagen y actitud. Y si bien solo hemos podido verlo en un cameo en Batman v Superman y en los tráiler de la Liga de la Justicia, que saldrá en noviembre de este año, ya nos podemos hacer una clara idea de lo que se viene para el superhéroe.

"Creo que ahora es más malo y perturbado. Mira lo que se le ha hecho a nuestros océanos. Ese es su mundo, que ha sido contaminado", dijo Momoa cuando le preguntaron cómo sería su personaje, cuando recién se supo que él encarnaría al rey de los Siete Mares. Y estamos claros que esa mirada nos expresa todo ese odio y determinación para acabar con lo que sea que esté destruyendo su reino.

¿Y quién mejor que Momoa para reivindicar a Aquaman?

Si Batman es comparable con Iron Man (por su super poder de super millonarios), Superman con el Capitán América (por su lealtad, liderazgo y que son buenos de adentro), este nuevo Aquaman puede ser comparable con Thor. Ambos reyes, musculosos y aparentemente arrogantes, pero que no dudan en ayudar cuando se los necesita.

Además, parece que este nuevo Aquaman tiene el arrojo de Hulk y la puntería de Hawkeye. ¡Y controla los mares! Lo digo y lo repito, esta nueva faceta es lo mejor que pudo pasarle a este superhéroe.

Nuevo Aquaman, ahora estás en mi top 5 de super héroes. ¡Y eso que solo te he visto dos minutos! Solo espero que no se cruze con unos anillos de six pack.