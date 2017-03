La inestabilidad de lo bello, una exposición de Francisco Bustamante

Francisco Bustamante Gubbins, destacado pintor y escultor, nació en Lima, Perú en 1972 y luego llegó a Chile en donde creció, estudió y se tituló como licenciado en Arte, mención Pintura en la Universidad Finis Terrae de Santiago. Entre los años 2000 y 2002 realizó un Master in Fine Arts en Central St. Martins College of Art and Design en Londres, para luego radicarse en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, donde desarrolló diversos proyectos con artistas del lugar.

Fue invitado por The New York Arts Internacional a realizar una pasantía en Beijin, China; hizo una residencia en Irlanda y hoy en día está radicado en Nueva York, ciudad donde ha trabajado en sus últimas exposiciones con muchos estímulos.

La actual exposición que trae a Galería Artespacio se trata de las nuevas pinturas sobre tela hechas en los últimos tres años en Nueva York. En este trabajo el artista nos adelanta que hay una profundización en la figuración, tanto flora como figura humana. Una marcada investigación en torno al color y cómo este se desenvuelve en su universo.

“La sensualidad tanto de uno y otro es uno de los puntos que me interesa resaltar. Algunos trabajos tienen resultados con un carácter más sutil, y en otros intento ser más explícito y brutal al mostrar de manera directa esta sensualidad que puede hacerse presente en flora, el color o el cuerpo humano representado”.

Francisco Bustamante ha expuesto de manera individual en Londres, Atenas, Nueva York, Lima, Beijin, Santiago y otras ciudades a lo largo de Chile. Ha participado en ferias internacionales de arte en Chile, Perú y EE.UU y ha sido docente en la U. Finis Terrae y en el colegio San Joaquín de Renca, Santiago.