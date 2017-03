Qué traerá Netflix durante el mes de abril

Series:

The Get Down: La segunda parte de esta serie original de Netflix se estrenará el 7 de abril y Zeke intentará superar las contradicciones de su vida y futuro, Mylene lucha por encontrar su identidad artística, y Shao continúa por un peligroso camino.

Girlboss: Una chica rebelde y sin dinero, Sophia (Britt Robertson) supo crear su propio imperio de moda y aprender a cómo ser la jefa. Esta comedia original de Netflix, inspirada en el best seller autobiográfico de Sophia Amoruso, estrena su primera temporada el 21 de abril.

Bill Nye Saves the World: Bill Nye, ganador a varios premios Emmy, invita a expertos y famosos a su laboratorio en un “talk show” donde explora asuntos científicos que afectan nuestras vidas. La primera temporada de esta serie original de Netflix se estrena el 21 de abril.

Dear White People: La primera temporada de esta serie original de Netflix, basada en la aclamada película independiente del mismo nombre, se estrena el 28 de abril. Esta serie satiriza las relaciones “posraciales” en Estados Unidos al relatar la vida de un grupo de estudiantes de negros en una universidad de élite predominantemente blanca.

Las Chicas del Cable: Durante la década de 1920, en Madrid, cuatro mujeres que trabajan en la Compañía Telefónica Nacional de España se revolucionan, al mismo tiempo que lidian con el romance, la envidia y el lugar de trabajo. La primera serie española original de Netflix estrena su primera temporada el 27 de abril.

Chelsea: La segunda temporada del talk show de Chelsea Handler en Netflix se estrena el 14 de abril y tendrá fascinantes personalidades, temas de la actualidad y destinos globales. La comediante regresa con un nuevo formato para un mundo diferente, pero con su mismo estilo inimitable.

Better Call Saul: Mientras distintas conspiraciones y venganzas amenazan con derrumbar su nueva oficina legal, Jimmy (Bob Odenkirk) se da cuenta de que Chuck (Michael McKean) podría estar intentando llevarlo al fracaso, tanto profesional como personal. La tercera temporada de esta serie original de Netflix estrenará un capítulo semanalmente a partir del 11 de abril.

The Walking Dead: Luego de la impactante muerte de Pete en manos de Rick (Andrew Lincoln), los sobrevivientes comienzan a cuestionarse el futuro, al mismo tiempo que idean nuevas formas para mantenerse con vida. La sexta temporada se estrena en Netflix el 11 de abril.

Bala Loca: Tres años después de que un accidente lo dejara en silla de ruedas, Mauro Murillo (Alejandro Goic) busca recuperar el prestigio que tuvo durante la dictadura como periodista de investigación. Entonces, cuando decide lanzar un sitio web de noticias, un antiguo colega es asesinado por una “bala loca”. La investigación del crimen lo conduce a un laberinto de corrupción, en el que se debe enfrentar a las instituciones más poderosas en Chile. La primera temporada de esta serie se estrena en Netflix el 1 de abril.

Películas:

Todo o Nada: Luego de perder 50 mil dólares que no eran suyos, Eddie quiere superar su adicción al juego y volver a empezar su vida, pero una inoportuna sorpresa lo arrastra a los viejos hábitos. Esta película original de Netflix se estrena el 7 de abril.

Sandy Wexler: Adam Sandler protagoniza esta película original de Netflix, en la que interpreta a un manager de talentos, sin suerte pero muy decidido, en Los Ángeles. Su diligente atención a las carreras de sus excéntricos clientes se pone a prueba cuando se enamora de una talentosa cantante interpretada por Jennifer Hudson. Estreno el 14 de abril.

El Faro de las Orcas: Una madre viaja hasta la Patagonia junto a su hijo autista con la esperanza de que un guardaparque y un grupo de orcas salvajes puedan ayudarlo a encontrar una conexión emocional. Esta película original de Netflix se estrena el 7 de abril.

Castillo de Arena: El 21 de abril se estrena esta película original de Netflix que cuenta la peligrosa misión a la que es enviado un reacio pelotón de soldados, luego de la invasión de Iraq en 2003, donde deben reparar el sistema de abastecimiento de agua en una zona hostil.

Tramps: Danny es un joven mensajero inmerso en un asunto turbio cuando recoge el maletín equivocado. Ahora debe lanzarse en una alocada travesía, junto a su hermosa conductora, para enmendar el error. Esta película original de Netflix se estrena el 21 de abril.

Rodney King: En solitario, Roger Guenveur Smith recuerda los acontecimientos de lo ocurrido entre la golpiza que la policía le dio a Rodney King y los fatales disturbios en Los Ángeles. Esta película original de Netflix se estrena el 28 de abril.

Small Crimes: Esta película original de Netflix se estrena el 28 de abril y cuenta la historia de un ex policía -interpretado por Nikolaj Coster-Waldau-, quien luego de pasar seis años en prisión contacta a su familia e intenta reconstruir su vida. Sin embargo, alejarse de su oscuro pasado no será tan fácil.

El Elegido: Un hombre llamado Jacques Mornard llega a México en 1940, pretendiendo ser belga y huyendo de la guerra en Europa, para acompañar a su novia, una de las secretarias refugiadas por León Trotsky. Pero lo que nadie sabe es que este convencional y alegre hombre es, en realidad, un agente de la GPU (Servicio Secreto Soviético) y ha sido enviado para asesinar a Trotsky. Disponible en Netflix desde el 14 de abril.

118 Días: En su debut como director, el animador de televisión Jon Stewart, cuenta los 118 días de detención e interrogatorios a los que estuvo sometido el periodista Maziar Bahari, quien viajó a Irán a cubrir las elecciones presidenciales de 2009 y terminó siendo acusado de espionaje. Esta película protagonizada por Gael García Bernal se estrena en Netflix el 14 de abril.

Rock of Ages: En la década de los ochenta, el famoso Sunset Strip de Los Ángeles tiene una vibra y ritmo que atrae a una mesera llamada Sherrie (Julianne Hough) y al ayudante de mesero Drew (Diego Boneta). Ellos se enamoran y juntos persiguen la fama, mientras trabajan en el Bourbon Room, un club nocturno que alberga a parte de la realeza del rock, como el cantante Stacee Jaxx (Tom Cruise). Disponible en Netflix desde el 15 de abril.

Ex_Machina: Cuando un joven programador llega al exclusivo retiro privado en las montañas de su jefe se da cuenta de que será la pieza clave en un nuevo experimento de inteligencia artificial. El objeto de investigación es Ava, una impresionante robot cuya inteligencia emocional prueba ser más sofisticada -y más engañosa- de lo que los dos hombres podrían haber imaginado. Disponible en Netflix desde el 17 de abril.

Fast & Furious 7: El equipo de Dominic Toretto (Vin Diesel), compuesto por audaces corredores de carreras ilegales, regresa a Estados Unidos con la esperanza de llevar una vida normal. Sin embargo, esto no es posible, pues un amargado Ian Shaw (Jason Statham) está determinado a vengar la muerte de su hermano, y anda tras los pasos de Dominic. Estreno en Netflix el 23 de abril.

Documentales y Especiales

Quién es JonBenet: Desde el 28 de abril estará disponible este documental original de Netflix que explora el legado de la pequeña reina de belleza y su impactante asesinato, a través de una combinación de reflexiones presentadas por miembros de la comunidad.

Tales by Light: La segunda temporada de esta serie documental original de Netflix, que se estrena el 21 de abril, sigue los viajes fotográficos de personas que se han dedicado a capturar las maravillas naturales del mundo en su forma más pura. Desde tener una vista privilegiada de poderosos depredadores en su hábitat natural hasta la crónica de la diferencia entre los variados lentes con los que han podido ver la muerte, cuatro intrépidos fotógrafos se embarcan para explorar y capturar la naturaleza y la vida tal como ellos la ven.

Louis C.K. 2017: Este especial de comedia original de Netflix se estrena el 4 de abril y trae de vuelta a Louis C.K., quien reflexiona sobre la forma en que se cuentan los años, el concepto de amor eterno, el suministro de medicamentos para perros, “Magic Mike” y mucho más.

Hot Girls Wanted: Turned On: Historias personales revelan cómo el cruce entre el sexo, la tecnología y las relaciones íntimas están cambiando nuestras percepciones. La primera temporada de esta serie documental de Netflix se estrena el 21 de abril.

Para los más pequeños

El Amanecer de los Croods: Cuando Grug se convierte en el primer líder del Valle ¡Ahhh!, debe ayudar a los residentes a resolver sus problemas, los que incluyen mantener alejados a los saqueadores Broods. La tercera temporada de esta serie original de Netflix se estrena el 7 de abril.

El Show de Peabody y Sherman: En la cuarta temporada de esta serie original de Netflix, que estará disponible desde el 21 de abril, Peabody y Sherman deben vencer a un malvado cyborg y arreglar el curso de la historia. La diversión continúa en el penthouse, y nuestros héroes intercambian sus cuerpos.

Peppa Pig: Desde el 1 de abril estarán disponibles en Netflix la tercera y cuarta temporada de Peppa Pig, en las que vivirá una aventura tras otra con sus amigos y familia: vacaciones en casa rodante, visitas al parque de diversiones, al museo, ¡y muchas cosas más!

Muppets Most Wanted: En medio de su gira mundial, los Muppets se ven envueltos en una peligrosa trampa criminal, en la que está involucrada una banda internacional de ladrones de joyas. Estreno en Netflix el 1 de abril.

Anastasia: Anya creció en un orfanato y no tiene idea que en realidad es Anastasia, la hija perdida del último Zar de Rusia. Y tampoco lo saben dos hombres que la tratan de convencer para que se haga pasar por Anastasia, para que así ellos pueden cobrar la recompensa por encontrarla sana y salva. Disponible en Netflix desde el 7 de abril.

Dr. Seuss' El Lórax: En busca de la Trúfula Perdida: El 10 de abril se estrena en Netflix esta adaptación del clásico del Dr. Seuss, Lórax -un habitante del bosque-, quien debe impedir que el corto de visión de El Una-Vez arruine el medio ambiente por dinero.