Matrix no sería un reboot de la historia de Neo

Warner Bros. estaría trabajando en una nueva película de la exitosa serie de Matrix. Sin embargo, en el momento que se dio a conocer la noticia varios medios aseguraron que se estaría haciendo un reboot.

Es por eso, que el guionista de la mítica trilogía aseguró que no se trataría de un remake ni un reboot de la historia de Neo.

Zak Penn, el encargado de escribir la historia, fue quien conocemos por participar de películas como X-Men: The Last Stand y The Incredible Hulk. Este aseguró en su cuenta de Twitter que la la nueva película de Matrix es una historia diferente, pero desarrollada en el mismo universo.

“No puedo comentar ni dar detalles al respecto del proyecto, pero sí puedo decir que las palabras “reboot” y “remake” nacieron en un artículo. Dejemos de responder a noticias erróneas, por favor", señala la publicación.

Can't comment yet except to say that the words "reboot" and "remake" were from an article. Let's stop responding to inaccurate news.

