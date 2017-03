Lecciones de vida: Sergio Parra, poeta, librero, editor y galerista

Soy autodidacta y a lo largo de mi vida he tenido muchos trabajos. Y como no tuve acceso a la educación formal, fueron justamente esos trabajos los que de alguna manera me formaron y escribieron mi biografía.

Siempre busqué tiempo. Primero para leer, luego para escribir. Tiempo, ésa era mi obsesión. Por eso busqué trabajos que me quedaran cerca de la pieza que arrendaba o luego de mi departamento. A no más de cinco cuadras, porque necesitaba volver pronto a casa y tener ese tiempo para mí. Y así lo he hecho hasta hoy.

Mi relación con la poesía primero fue como lector, en San Rosendo, cuando era muy joven. Y desde ahí mi vida siempre se ha desarrollado desde la poesía. Todos lo errores, todos los tropiezos que tuve, todas las injusticias, toda esa gente a la que he dañado… Todo ha estado enmarcado en el mundo de la poesía. No veo qué otra solución podría haber tenido mi vida que no hubiese sido la poesía. Porque toda esa ruina que uno va dejando al mismo tiempo va construyendo su biografía. Y así surge mi escritura, mis textos.

Cuando miro hacia atrás y pienso en qué me equivoqué, la verdad es que me doy cuenta que lo que hice fue porque era parte de ese diseño, no era que yo quisiera equivocarme o dañar a muchas personas. Porque uno no elige vivir de cierta manera, la vida simplemente se comienza a manifestar.

Siempre he mezclado la poesía con los negocios. Lo hago ahora que tengo la librería y la editorial, aunque dejé de escribir hace unos años, salvo algunas cosas personales que guardo. Pero antes siempre fue así. Era junior y escribía poesía. Era vendedor y escribía poesía. Después publiqué un libro y seguí trabajando. Haciendo aseo, abriendo y cerrando el local. Y escribiendo. Y después publiqué otro libro y seguí trabajando en diferentes oficios. Con eso al final pagaba el arriendo y mis vicios. El trabajo es parte de mi biografía, de mi aprendizaje. La verdad es que no me veo escribiendo poesía sentado en el living de mi casa, esperando que algo simplemente ocurra.

A fines de los ochenta vivía en el barrio Franklin y tenía amigos choros. No flaites como ahora, choros. Y con ellos una vez asalté a un obrero. No le hicimos daño, pero le robamos sus cosas, su plata, para seguir tomando. Pero después me dio miedo, porque sabía qué era lo que venía por ese camino. Afortunadamente tenía a la literatura, que pienso fue lo que me salvó de seguir por una vida así. Leía. Y el leer me ayudó a darme cuenta.

Soy un alcohólico aunque ya no ejerzo profesionalmente, porque dejé tomar hace cuatro años. También lo dejé por miedo. Tuve una pelea a lo Tarantino en un bar y me fracturaron las dos piernas. Desperté en la Posta Central y luego vino un tratamiento largo para volver a caminar. Y cuando lo hice ya había abandonado el alcohol y no quise volver. Porque cuando uno va a un bar sabe cómo entra, pero no sabe cómo va a salir.

Todos los días llego a las nueve y cuarto de la mañana a la librería y hago aseo. Barro y paso el trapero. Y todos saben en el local que sólo yo lo hago y que nadie más está autorizado a limpiar. Lo hago porque me gusta sentir que sigo perteneciendo a un lugar y para no olvidar de dónde vengo.