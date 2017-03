Los contras de Lina

Por Vivian Berdicheski

Fotos: Margarita Lucía Mejía

Lina Meruane es de las voces chilenas de mayor resonancia dentro del concierto internacional de las letras. Lleva 20 años viviendo fuera de Chile y su obra comienza a tener eco en nuestro país. A partir de su novela Sangre en el ojo, ganadora en México del Premio Sor Juana Inés de la Cruz 2012, y del ensayo Contra los hijos, que critica la sobre exigencia de ser madre, el despliegue mediático se ha vuelto intenso a su alrededor.

Sangre en el ojo, publicada en varios países de habla castellana y en Estados Unidos, Italia, Brasil, Alemania, Francia y Reino Unido, fue seleccionada –en una lista encabezada por 2666 de Bolaño– como uno de los cien mejores libros en castellano de los últimos 25 años por el suplemento Babelia del periódico El País de España. Entretanto, el temerario relato Contra los niños ha generado un amplio debate tanto en Chile como en el extranjero.

Profesora de literatura universal, cultura latinoamericana y escritura creativa en la Universidad de Nueva York –donde reside–, Meruane se trasladará a Berlín, en junio, para dedicarse a escribir sin interrupción, gracias a una beca del Estado alemán. Dice que está contando los días como una presa en la cárcel.

No es la primera vez que Lina llega a Berlín a escribir, de hecho Sangre en el ojo se terminó allá y ahora espera que sus dos nuevos proyectos vean la luz en dicha ciudad: una novela protagonizada por soldados en medio de una guerra, y un híbrido entre el ensayo y la ficción, que narra la vida de una familia contada a través de sus múltiples enfermedades.

La llegada de Trump no la tomó por sorpresa, pero sí ha resentido el efecto de las políticas en curso, porque ella, como casi todos sus amigos, no es ciudadana estadounidense. Dice que su activismo va por el lado de las letras, es ahí donde despliega los temas políticos que le importan: la causa palestina, la situación vulnerable de los enfermos y diversas controversias de género.

-¿Te parece que fuera de Chile se reconoce más tu trabajo?

-Sí, más que en Chile sin duda alguna.

-¿Cuál crees que es la explicación?

-Con el tiempo lo he entendido. Yo me fui cuando estaba empezando a publicar y en cierta medida desaparecí de un país que es muy localista, que celebra a los autores que viven ahí. Cuando yo decidí irme, el año 2000, tenía tres libros recién publicados y hubo poca recepción, y luego estuve siete años sin publicar porque estaba haciendo mi doctorado. Y por supuesto, había enemistades que hacían más difícil la circulación de mis libros.

-De pronto, comenzaste a tener mayor recepción internacional. ¿En qué momento se produjo el giro?

-Tuve mucha suerte de que me empezara a publicar una editorial argentina, Eterna Cadencia; ellos hicieron un trabajo de prensa muy entusiasta que generó una circulación más amplia de la que yo había tenido, y mandaron mi novela Sangre en el ojo al premio mexicano que me gané el mismísimo año en que la feria de Guadalajara se le dedicó a Chile. Eso fue en el 2012, ahí se armó algo respecto de mi trabajo. Entonces, no es que le tenga resentimiento a Chile o que considere que el medio haya sido especialmente mezquino conmigo. Creo que hubo factores de lugar y de tiempo, aparte de que el medio literario chileno es muy pequeño, que incidieron en que mis libros casi no se leyeran. Ese premio ayudó a que mis libros volvieran a estar en el país.

-Desnudas tu propia vivencia a través de los libros. Me refiero en particular a Sangre en el ojo, en donde cuentas tu pérdida de la vista.

-Los escritores somos personas bastante raras. Para mí el hecho que gatilla el libro era un buen material para escribir el libro, no es que yo tenga un interés especial de escribir sobre mi vida. Perder la vista y recuperarla es un evento lleno de connotaciones muy interesantes como historia, pero también lo uso para llevarlo a otros lugares.

La maternidad en cuestión

-Contra los niños te ha reencontrado con los lectores y lectoras en Chile.

-Se publicó en 2014 en una editorial independiente y muy puntuda en México, y por eso casi no tuvo circulación fuera de ciertos circuitos subterráneos. Todos los libros de esa colección son contra algo, contra los poetas, contra la homofobia, contra la televisión, contra el trabajo y contra los no fumadores, contra el arte contemporáneo. Rafael Gumucio publicó ahí su Contra la belleza. Mi Contra los hijos me tomó cinco años, no en la escritura misma sino en pensarlo: lo escribí de un round, como mucho de lo que escribo. Este libro no había circulado en Chile hasta que Catalina Mena y Silvia Veloso, gestoras culturales del equipo Barbarie, sugirieron que lo presentara en Santiago.

-¿Te sorprendió que tuviera tanta convocatoria?

-Honestamente sí. No me esperaba que generara tanto interés un libro tan corto sobre un tema que no es nuevo... Pero pronto entendí que Chile, por más que se ha abierto mucho, o tal vez precisamente porque se ha abierto tanto al mundo, a ideas más liberales, ha sufrido un contragolpe conservador. Pienso que muchas mujeres en Chile están en una crisis con su maternidad y quieren saber por qué, quieren entender cómo llegamos a esta situación, comprender que la maternidad no siempre ha sido de esta manera y que puede vivirse de otra forma.

-¿Cómo te acercaste al tema?

-Me sirvió para pensar este problema lo que Virginia Woolf le explica a las mujeres profesionales de los años 30. La imagen es muy elocuente: ella cuenta que cuando está escribiendo se le posa un ángel en el hombro, un ángel-loro que pregunta por qué está escribiendo esa reseña tan crítica de un autor hombre, y por qué no es más agradable, más sonriente, más simpática; por qué no espera al marido con comida caliente y pantuflas. La Woolf dice que para poder escribir tiene que quitarse esos recordatorios de lo que es la “buena mujer”, debe matar al ángel porque el ángel siempre vuelve. Es un fantasma ominoso que regresa a recordarle a una mujer cuáles son sus supuestos deberes dentro del hogar. Woolf no habla de la madre, porque ella no fue madre, pero eso está implícito. Lo que me interesó a mí es la idea de que ese ángel siempre resucita, siempre reaparece de maneras distintas, sigue volviendo, vive entre nosotras.

-El discurso ecologista atraviesa el relato de manera crítica.

-Yo lo llamo el ángel verde… Lo que detecté mientras escribía es que el ecologismo ha permeado nuestra cultura como algo positivo –y por supuesto que salvar al planeta, a los animales en riesgo de extinción o descontaminar el aire y el agua son cuestiones fundamentales–, pero ahí se rearticula la figura de la madre como madre-naturaleza...

