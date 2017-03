Estas son las películas alabadas por la crítica y odiadas por el público

Como dice el dicho popular "en gustos no hay nada escrito" las opiniones de los críticos de cine no siempre reflejan los gustos de los telespectadores. Todo lo contrario, muchas veces estrenos que son alabadas por la crítica son totalmente odiadas por el público.

A continuación una lista, de las películas estrenadas desde el 2000, recopilada por "Metacritic" con mayor desacuerdo de criterios en su web.

"Justin Bieber: Never Say Never" (2011)

Nota media crítica: 5'2. Nota usuarios: 1'6



"Harvard Man: Juego Peligroso" (2002)

Nota media crítica: 52. Nota usuario: 1,6

"Best Kept Secret" (2013)

Nota media crítica: 10. Nota usuario: 6,2



"El informador" (2000)