Scarlett Johansson parodió a Ivanka Trump en Saturday Night Live

En el pasado programa de Saturday Night Live, la estrella invitada fue la actriz Scarlett Johansson, una de las muchas estrelals de Hollywood que mostraron su oposiión pública al gobierno de Donald Trump y sus medidas.

La actriz aceptó el reto de meterse en la piel de Ivanka Trump, hija del magnate y quien tiene su propia línea de productos, satirizando su controvertida figura como como mano derecha de su padre en un sketch del programa estadounidense.

“Cuando entra en una habitación, todos los ojos se centran en ella, ella es Ivanka. Una mujer como ella merece una fragancia propia, porque es hermosa, es poderosa es… complicada. Una feminista, un abogado, un campeón para las mujeres, pero ¿cómo quién? La fragancia para la mujer que podría detener todo esto, pero no lo hará", dice la voz en off de Johansson mientras la actriz, ya caracterizada, camina con un vesitdo dorado y su larga melena rubia entre personas que no le quitan el ojo.