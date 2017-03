Ed Sheeran participará de la séptima temporada de Game of Thrones

En una entrevista con la revista Variety, los productores de la exitosa serie aseguraron la participación del cantante Ed Sheeran en la penúltima versión de Games of Thrones.

La razones de dicha participación sería por las ganas del cantante de poder actuar, con anterioridad se le había pedido que apareciera en la serie, pero por temas de agenda no había podido participar. Hoy estaría conformada su actuación, sobretodo con el gran fanatismo de de parte de la actriz Masisie Williams hacia el colorín

"Hace años que intentamos conseguir a Ed Sheeran para el show, para sorprender a Maisie, y finalmente lo logramos este año", aseguró Benioff, uno de los productores.

No es la primera vez que cantantes aparecen en la serie, también los hicieron personajes como Snow Patrol, Gary Lightbody, y el baterista de Coldplay, Will Champion y los integrantes de las bandas Sigr Rós, Of Mounters and Men y Mastodon.