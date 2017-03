Jon Anderson sobre Donald Trump: “Los matones son personas muy débiles”

Por: Nuno Veloso

A 45 años de la pivotal y fundamental placa Close To The Edge, la banda inglesa de rock progresivo logró el sí en el Rock and Roll Hall of Fame, el prestigioso museo dedicado al recuerdo de los artistas más famosos del mundo. El próximo 7 de abril, la agrupación fundada en 1968 subirá al escenario del Barclays Center de Brooklyn junto a Pearl Jam, Journey, Electric Light Orchestra, Joan Baez y Tupac Shakur, las otras bandas que también ganaron su estante en el salón de la fama.

En un descanso luego de la reciente gira norteamericana con el trío ARW –que conforma junto a sus excompañeros en Yes, Rick Wakeman y Trevor Rabin– Jon Anderson, vocalista y vector de la banda, conversa con Capital sobre este largamente postergado honor que recibirán de manos del trío canadiense Rush, uno de sus más grandes discípulos.

Además, Anderson repasa su reciente y aclamada colaboración con Roine Stolt en el álbum Invention of Knowledge, y recuerda los primeros días junto al fallecido bajista fundador de Yes, Chris Squire.

Como un caballero británico radicado hace años en California, el músico deja un mensaje atingente a los turbulentos tiempos que se perciben para los inmigrantes y refugiados, en un Estados Unidos con Donald Trump en la presidencia.

-Siempre habías dicho que “sucederá cuando suceda”. ¿Cómo se siente que finalmente Yes haga su ingreso al Rock And Roll Hall of Fame, en poco más de un mes?

-Realmente se siente grandioso y estoy agradecido... los fans en todo el mundo deben estar felices. Como banda de músicos, es sorprendente estar en el Hall of Fame junto a mis héroes. Es algo muy emocionante.

-Mirando hacia atrás, ¿cómo recuerdas los comienzos de la banda con el fallecido Chris Squire?

-Estoy escribiendo mucho acerca de mi vida en la música para refrescar mi memoria de aquellos primeros días...Éramos aventurados y musicalmente muy abiertos. Aún me siento de la misma forma, y antes de que saliéramos rumbo al último viaje musical, le agradecí a Chris, y le dije que sin él yo no estaría donde estoy hoy. Teníamos un amor de hermanos. Esos primeros días fueron divertidos, mágicos, salvajes, y aprendí a “esperar lo inesperado”.

-Recientemente estuviste de gira con Rick Wakeman y Trevor Rabin, interpretando canciones de Yes. ¿Hay planes para una reunión histórica de corte masivo en el show del Hall of Fame?

-Bueno, sé que Steve (Howe), Bill (Bruford) y Alan (White) estarán ahí para unirse a la diversión. Probablemente toquemos Roundabout y Owner Of A Lonely Heart, y pasaremos un gran momento. Luego de todos estos años, Yes merece este honor.

-Mirando hacia atrás, hace 45 años la banda lanzó Close To The Edge, una piedra angular del rock progresivo. Junto con Fragile, se convirtió en una de las obras más apreciadas y amadas por los fans alrededor del mundo. ¿Hay algo de sincronía en todo, no crees?

-Lo más importante para mí es que, sin importar qué suceda, Yes creó su propio estilo de música. Esos días en que hicimos Fragile y Close To The Edge, fueron tan únicos en tantas formas. Estábamos en nuestro propio mundo, en total armonía entre nosotros, y guiados por los dioses de la música. Por cierto, toda una bendición.