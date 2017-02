Mel Gibson podría ser el director de Escuadrón Suicida 2

Hay varios rumores que afirman que Mel Gibson podría encargarse de dirigir Escuadrón Suicida 2, filme que gira en torno al grupo de antihéroes más icónico salido de los cómics de DC. Protagonizada por Margot Robbie (Harley Quinn), Will Smith (Deathshot) y Jared Leto (El Joker).

En una entrevista al portal de Internet Screen Rant, Gibson dijo: "No sé. Acabo de reunirme con unos chicos para tratar ciertos puntos de la historia. No significa que haya un acuerdo ni nada de eso, pero es divertido fantasear, ya sabes, cuando se trata de historias. Me encanta hacerlo. Y si podemos elevar algún tipo de concepto, es bueno".

Además aseguró que si se presentaba la oportunidad estaría dispuesto a participar. Incluso el mismo actor confirmó que había mantenido conversaciones con Warner, pero que todavía no se llegaba a ningún acuerdo concreto.