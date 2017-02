Todos los ganadores de los Oscar 2017

Como cada año la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas premió a lo mejor de lo mejor en el cine. Este 2017 la selección de los ganadores no fue nada sencilla.

Cada uno de los nominados en las distintas categorías ha hecho un trabajo magistral, por lo que aunque hay favoritos del público la batalla por hacerse con la mítica estatuilla no ha sido nada sencilla.

Pero al final la Academia ha hablado, y estos han sido los merecedores del máximo galardón que se le puede otorgar a un actor, actriz, director o cineasta:

Mejor actor de reparto: Mahershala Ali - Moonlight

Mejor Maquillaje y Peinado: Suicide Squad

Mejor Vestuario: Fantastic Beasts and Where to Find Them

Mejor Documental: O.J. Made in America

Mejor Edición de Sonido: Arrival

Mejor Mezcla de Sonido: Hacksaw Ridge

Mejor Actriz de Reparto: Viola Davis

Mejor Película Extranjera: The Salesman

Mejor Corto Animado: Piper

Mejor Película Animada: Zootopia

Mejor Diseño de Producción: La La Land

Mejores Efectos Visuales: The Jungle Book

Mejor Edición: Hacksaw Ridge

Mejor Corto Documental: The White Helmets

Mejor Corto de Ficción: Sing

Mejor Fotografía: Linus Sandgren - La La Land

Mejor Guion Original: La La Land

Mejor Canción: "City of Stars" - La La Land

Mejor Guion Original: Manchester by the Sea

Mejor Guion Adaptado: Moonlight

Mejor Director: Damien Chazelle - La La Land

Mejor Actor: Casey Affleck - Manchester by the Sea

Mejor Actriz: Emma Stone

Mejor Película: Moonlight