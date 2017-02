Las novedades de Netflix para marzo

Series

Ingobernable: La primera dama de México es una mujer con convicciones e ideales. Sin embargo, cuando pierde la fe en su marido, necesitará de toda su fuerza para descubrir la verdad. La segunda serie original de Netflix hecha en México estrena su primera temporada el 24 de marzo.

Love: En la segunda temporada de esta serie original de Netflix, Mickey y Gus deben enfrentar el compromiso y todo lo que este trae consigo, mientras tratan de poner orden en sus caóticas vidas. Estreno el 10 de marzo.

Marvel's Iron Fist: Después de años de estar desaparecido, el multimillonario Danny Rand (Finn Jones) regresa a Nueva York para tratar de reconectar con su pasado y el legado familiar. Valiéndose de su dominio del kung-fu y de su habilidad para invocar el impresionante poder de Iron Fist, se enfrenta al crimen que corrompe a la ciudad. La primera temporada de esta serie original de Netflix se estrena el 17 de marzo.

Samurai Gourmet: Takeshi Kasumi ha dedicado su vida entera al trabajo. Ahora que se ha jubilado, le sobra el tiempo libre. Una tarde, durante una caminata, Kasumi descubre la dicha de la libertad de comer y beber lo que él quiera, cuando quiera. Esto despierta a un ser interior, un samurái errante que vive la vida libremente en la época de la guerra civil en Japón. La primera temporada de esta serie original de Netflix se estrena el 17 de marzo.

Grace and Frankie: Durante la tercera temporada, Grace y Frankie tratarán de hacer despegar su negocio, continuarán lidiando con sus problemas familiares y con los altos y bajos en su amistad. Esta comedia original de Netflix se estrena el 24 de marzo.

13 Reasons Why: Esta nueva serie original de Netflix, que estrena su primera temporada el 31 de marzo, está basada en el best seller escrito por Jay Asher. La historia sigue a Clay Jensen (Dylan Minnette), un adolescente que una tarde, al regresar desde la escuela a su casa, se encuentra con una misteriosa caja que lleva su nombre.

The 100: Luego de la guerra, los sobrevivientes anhelan reencontrar el equilibrio, pero los traumas, la política y nuevas amenazas los llevan hasta el límite. La tercera temporada de The 100 llega a Netflix el 14 de marzo.

El Reemplazante: Charlie (Iván Álvarez de Araya) lo tiene todo: mujeres, prestigio y dinero, pero una mala decisión lo envía a prisión, destruyendo su promisoria carrera. Al salir de la cárcel, un trabajo como profesor reemplazante en un colegio público se transformará en el mayor desafío de su vida. El 20 de marzo se estrenan en Netflix la primera y segunda temporada de esta serie chilena.

Juana Brava: Desde el 20 de marzo estará disponible la primera temporada de esta serie chilena que cuenta la historia de Juana (Elisa Zulueta), una madre soltera que debe regresar junto a su hijo a su pueblo natal, San Fermín. Sin saberlo, terminará descubriendo que su padre es un político corrupto y que la única forma de sacar a su pueblo adelante es convirtiéndose en alcaldesa.

Películas

Burning Sands: Zurich es un prometedor estudiante que descubre con sus propios ojos algunas dolorosas verdades cuando la violencia en su fraternidad desencadena una infernal y desastrosa noche. Esta película original de Netflix se estrena el 10 de marzo.

Deidra & Laney Rob a Train: Cuando su mamá es enviada a la cárcel, dos hermanas en plena adolescencia deben hacerse cargo de sus vidas y, para ello, comienzan a robar trenes. Esta película original de Netflix se estrena el 17 de marzo.

The Most Hated Woman in America: Esta película original de Netflix, que se estrena el 24 de marzo, cuenta la verdadera historia de la iconoclasta, oportunista y abiertamente atea, Madalyn Murray O’Hair, desde su controversial ascenso hasta su prematura muerte.

The Discovery: Un año después de que un científico comprueba la existencia de la vida después de la muerte, su hijo se enamora de una mujer perseguida por su trágico pasado. Esta película original de Netflix protagonizada por Jason Segel, Rooney Mara, Jesse Plemons y Robert Redford estará disponible desde el 31 de marzo.

El Sueño de Walt: Walt Disney (Tom Hanks) está decidido a obtener los derechos del clásico infantil “Mary Poppins” y para ello se pone en contacto a la autora del libro, P.L. Travers (Emma Thompson). Luego descubrirá que ella es un hueso duro de roer. Disponible en Netflix desde el 1 de marzo.

Boyhood: Después de su divorcio, una madre y un padre siguen compartiendo la tarea de guiar a su pequeño hijo a través de su adolescencia, su juventud y su vida adulta. A medida que los años van pasando, la relación entre los tres personajes se sigue desarrollando. Esta película protagonizada por Patricia Arquette, Ethan Hawke y Ellar Coltrane estará disponible en Netflix desde el 12 de marzo.

Fifty Shades of Grey: Ana es una inexperta estudiante universitaria que debe entrevistar al enigmático millonario, Christian Grey. Sin embargo, lo que comienza como una reunión de trabajo rápidamente se convierte en un romance poco convencional. Disponible en Netflix desde el 12 de marzo.

Unbroken: Esta inspiradora historia de supervivencia -que se estrena en Netflix el 12 de marzo- está basada en la vida de Louis Zamperini, un piloto americano retenido por los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Después de que su avión se estrellara en el Océano Pacífico, Zamperini pasó 47 días a la deriva antes de su captura.

Gloria: Años después de alejarse de los escenarios, la controversial estrella del pop mexicano, Gloria Trevi, vuelve al ojo público cuando ella y su compañero Sergio Andrade son acusados de manejar un negocio de prostitución que secuestra y abusa de niñas menores de edad. Estreno en Netflix el 15 de marzo.

Operación Escobar: Un funcionario de Aduanas estadounidense descubre un negocio de lavado de dinero en el que está involucrado el rey de la droga, el colombiano Pablo Escobar. Esta película protagonizada por Bryan Cranston estará disponible en Netflix a partir del 18 de marzo.

Tarde para la ira: Ya está disponible en Netflix esta película española que cuenta la historia de José, quien después del asesinato de su esposa, en medio del asalto a una joyería, urde un plan para vengarse de Curro, uno de los ladrones involucrado en el delito. Mientras Curro cumple una condena de ocho años en prisión, José se hace amigo de la novia del recluso y espera por su oportunidad.

Documentales y Especiales

Amy Schumer: The Leather Special: Amy Schumer es una de las comediantes más populares del momento y, durante una provocativa noche, en el Teatro Bellco en Denver, habla sobre citas, sexo y el precio de la fama en un nuevo especial de comedia original de Netflix que se estrena el 7 de marzo.

Five Came Back: En la primera temporada de esta serie documental original de Netflix, basada en el libro de Mark Harris, se narra cómo cinco grandes directores de cine contribuyeron a la propaganda de la Segunda Guerra Mundial. Estreno el 31 de marzo.

The Rolling Stones: Crossfire Hurricane: Este documental, que estará disponible en Netflix a partir del 1 de marzo, mezcla vídeos de archivo con entrevistas recientes para contar la historia de los Rolling Stones, desde que fueron la obsesión de muchas adolescentes hasta convertirse en leyendas del rock 'n' roll.

Para los más pequeños

El Taller de Julie: El 17 de marzo se estrena en Netflix la primera temporada de esta nueva serie infantil original, protagonizada por la legendaria estrella de cine Julie Andrews. El Taller de Julie es un show artístico y educacional creado por las ingeniosas mentes de los estudios Jim Henson. En cada episodio, siete jóvenes amigos aprenden todo sobre distintas disciplinas artísticas (baile, canto, actuación, pintura, y más), con la ayuda de Julie y otros invitados estrellas, como Idina Menzel, Alec Baldwin y David Hyde Pierce.

Buddy Thunderstruck: Sigue desde el 10 de marzo, en la primera temporada de esta serie original de Netflix, las divertidas y poderosas aventuras de Buddy, un corredor de carreras de camiones, quien tiene agallas y llega a pasar buenos momentos a Greaspit.

Guardianes de la Galaxia: Durante la primera temporada que se estrena el 1 de marzo, los Guardianes deberán emprender un viaje a través de la galaxia, en un intento desesperado por mantener una poderosa arma lejos de los villanos Thanos, Ronan y Loki.

Monsters University: El 1 de marzo llega a Netflix la precuela de la popular cinta animada de Pixar, Monster Inc., una vez más centrada en los excéntricos amigos monstruos, Mike Wazowski y James P. Sullivan. Ambientada durante sus años en la universidad, esta película cuenta la extraña y divertida historia de cómo este par se convierte en amigos.

Pokémon: Temporada XY: Durante la segunda temporada de Pokémon XY, Ash y Pikachu continúan con sus hazañas, enfrentándose a nuevas aventuras y a todo tipo de desafíos y peligros juntos. Estreno el 1 de marzo.

Soy Luna: El 1 de marzo llega a Netflix la historia de Luna, una niña que va feliz por la vida sobre sus patines. Ella vive con su familia, va al colegio y tiene un grupo de amigos, además de un trabajo como repartidora de un restaurante de comida rápida. Su vida da un vuelco inesperado cuando sus padres reciben una propuesta imposible de rechazar… Así, de la noche a la mañana, la familia Valente debe mudarse a otro país.