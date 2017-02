Conoce a los ganadores de los Premios de Audio

La exitosa película La la Land sumó otro galardón al ganar en la 53 edición de los Premios del Cinema Audio Society, a la mejor mezcla de sonido en cine. La misma suerte la tuvo la serie de la cadena HBO Games of Thrones.

En la categoría de animación ganó Buscando a Dory, sobre Kubo and the Two Strings, Moana, La vida secreta de tus mascotas y Zootopia. La serie American Crime Story también fue galardonada durante la premiación.

El director del libro de la selva Jon Favreau fue premiado con el galardón Mejor Cineasta, el cual lo han recibido directos como Quentin Tarantino y Rob Marshall.