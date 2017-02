Por: Juan Venegas

Elton John y James Taylor pertenecen a la época dorada de los grandes cantautores, que dominaron la escena musical de comienzos de los años 70. Junto a otros nombres ilustres (como Billy Joel, Paul Simon, Donovan, Harry Nilsson, Tim Buckley, Cat Stevens, Jim Croce, Joni Mitchell y Carole King), inundaron de éxitos los rankings de todo el mundo, pasando de ser compositores fantasmas de bajo perfil a superestrellas.

A pesar de poseer influencias y estilos diferentes, Taylor inclinado más al folk rock, mientras que John al blues y el soul, en la línea de Ray Charles y Jim Reeves, ambos saltaron a la fama en el mítico escenario del club Troubadour de Los Ángeles, donde desfilaban a diario números de lujo como The Eagles, Linda Ronstadt, Jackson Browne y Van Morrison.

Ahora, estos dos íconos de los 70 se presentan juntos por primera vez en nuestro país. La cita será el próximo 10 de abril en el Movistar Arena, en un concierto que promete ser de alto vuelo.

Si bien Taylor no posee una discografía tan exuberante como la de Elton John, el cantautor de Boston ha destacado siempre por sus canciones introspectivas, confesionales y sensibles, por su particular tono de voz, su exquisito fraseo y técnica de guitarra.

Para el concierto santiaguino, Taylor prepara un recorrido por lo mejor de su discografía y también un segmento con canciones de su último y exitoso álbum, Before this World. En el caso de Elton, su visita a Chile forma parte del tour promocional de Wonderful Crazy Night, producido por T-Bone Burnett, su primer álbum desde la edición en 2006 de The Captain & the Kid.

