Las canciones más escuchadas en San Valentín según YouTube

YouTube sabe que el 14 de febrero es una fecha es importante, aunque se haya comercializado, por lo que elaboró una lista con las 18 canciones más escuchadas en San Valentín.

Estas melodías han incrementado sus visitas el 14 de febrero desde 2012. En el listado aparecen personajes como Joaquín Sabina, David Bowie y Barry White.

1. Laura Pausini, Le Cose Che Vivi (1996)

2. Nat King Cole, L-O-V-E (1964)

3. Axel, Amo (2005)

4. Franco de Vita, Te Amo (1988)

5. Joaquín Sabina, Contigo (1996)

6. Adam Sandler, Grow Old With You (1998)

7. Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You (1984)

8. Savage Garden, Truly Madly Deeply (1997)

9. Barry White, Can't Get Enough of Your Love, Babe (1974)

10. Barry White, You're the First, the Last, My Everything (1974)

11. Umberto Tozzi, Ti Amo (1977)

12. Elton John, Can You Feel the Love Tonight (1994)

13. Jovanotti, A Te (2008)

14. Axel, Tu Amor Por Siempre (2005)

15. Rabito, ... Que Te Quiero (2003)

16. Tercer Cielo, Enamorados (2012)

17. Chayanne, Completamente Enamorados (1990)

18. Bryan Adams, Have You Ever Really Loved a Woman? (1995)