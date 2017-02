Los grandes ganadores de los Grammy 2017

Este domingo la industria musical premió a los exponentes más reconocidos de la temporada. La ceremonia se llevó a cabo en Staples Center de Los Ángeles y el encargado de animar el festival fue James Corden. Es así como la gran celebración tuvo como protagonistas a la cantante británica Adele y David Bowie, ambos artistas se llevaron cinco estatuillas, pero ella ganó las más importantes. La cantante Beyoncé partía como la gran favorita en los Grammys con nueve nominaciones, pero sólo se pudo llevar a casa dos premios: mejor vídeo musical por ‘Formation’ y mejor álbum urbano contemporáneo. Listado de los ganadores en los Grammys 2017

Grabación del año: Adele, ‘Hello’

Álbum del año: Adele, ‘25’

Canción del año: Adele, ‘Hello’

Mejor nuevo artista: Chance The Rapper

Mejor actuación solista pop: Adele, ‘Hello’

Mejor actuación pop en dúo o grupo: Twenty One Pilots, ‘Stressed Out’

Mejor álbum vocal pop tradicional: Willie Nelson, ‘Summertime: Willie Nelson Sings Gershwin’

Mejor disco de Pop: Adele, ‘25’

Mejor grabación dance: The Chainsmokers Featuring Daya, ‘Don’t Let Me Down’

Mejor disco de Dance / Electrónica: Flume, ‘Skin’

Mejor álbum instrumental contemporáneo: Snarky Puppy, ‘Culcha Vulcha’

Mejor actuación de rock: David Bowie, ‘Blackstar’

Mejor actuación en metal: Megadeth, ‘Dystopia’

Mejor canción rock: David Bowie, ‘Blackstar’