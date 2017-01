George R. R. Martin cree que Vientos de Invierno estará listo este año

Los fans de Canción de Hielo y Fuego, la saga literaria en la cual se basa la serie Game of Thrones, estarán contentos al saber que su autor, George R. R. Martin aseguró que la esperada Vientos de Invierno estará lista este año.

Martin, quien se define a sí mismo como "un escritor lento", ha respondido lo que todos los fans querían leer a uno de los lectores de su Live Journal Not a Blog que le pedía más información sobre el punto en que se encontraba actualmente su trabajo con la sexta novela.

"No está terminada todavía, pero he hecho progresos. No tanto como esperaba hace un año, cuando pensaba que estaría lista ahora. Creo que saldrá este año. (Pero pensaba lo mismo el año pasado)".