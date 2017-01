Rogue One es la segunda película más vista de la saga de Star Wars

Rogue One, el primer spin off de Star Wras, está consiguiendo un éxito inusitado al recaudar más de US$ 461 millones en el mercado estadounidense y más de US$ 844 millones a nivel internacional.

Estos resultados la sitúan como la segunda película más vista de Star Wars solo superada por The Force Awakens que consiguió 936 millones en el país anglosajón.

Cabe señalar, que en China la cinta se ha estrenado este día 6 mientras que en la mayoría de países lo hizo el día 16, esto le da aún margen para crecer, aunque parece poco probable que supere la cifra del Episodio VII ya que comparando sus respectivos primeros fines de semana, la cinta estrenada en 2015 consiguió US$ 247 millones de dólares mientras que Rogue One obtuvo US$ 155 millones.