“The Doors”: 50 años del histórico disco

El primer álbum de la banda llamado “The Doors” hoy cumple 50 años de su exitoso lanzamiento en 1967 y es considerado como uno de los mayores éxitos del rock del último siglo y que además logró vender 20 millones de copias.

En el disco se presentan clásicos como Light my fire y Break on through (to the other side), I Looked at you y Take It As It Comes, canciones inspiradoras y revolucionarias que atrajeron y siguen atrayendo a millones de seguidores.

El guitarrista Robby Krieger y el baterista John Densmore, los integrantes del grupo que siguen con vida, y familiares de los fallecidos Jim Morrison (1943-1971) y Ray Manzarek (1939-2013) se reunirán hoy en Los Angeles (EE.UU.) para conmemorar las cinco décadas de historia de la banda y además por motivo de este aniversario las autoridades proclamarán el 4 de enero como el día de “The Doors”.

El evento se llevará a cabo en el balneario de Venice Beach, el mismo lugar donde el legendario Jim Morrison conoció a Ray Manzarek y que le dio vida a la banda. Por su parte, el concejal de Los Angeles Mike Bonini se refirió a esta playa como, “el lugar donde muchos han buscado sus placeres y enterrado sus tesoros, el origen de la particular vibra que The Doors ayudó a popularizar en el mundo”.

De este histórico álbum se han vendido más de 20 millones de copias y se siguen vendiendo 50 años después. Esta fue la puerta de entrada para el gigante éxito que ha mantenido la banda hasta la actualidad.