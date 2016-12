Sólo blues

Por: Juan Venegas

Mick Jagger se pone la gorra de capitán y lleva el timón de Blue and Lonesome, un enérgico barco blusero. Sin ser músicos superdotados, los Stones saben utilizar con inteligencia sus habilidades, dando a cada uno de los surcos un sonido propio. Así, transforman el oscuro vigor de Commit a crime, de Howlin Wolf, en una propuesta más sosegada y cool. Lo mismo hacen con All of Your Love de Magic Sam, que toma un giro más esperanzador y romántico que el original. Jagger sobresale por la madurez vocal y su sólida ejecución en harmónica, donde aplica viejos trucos aprendidos de maestros como Little Walter, Jimmy Reed y el mismo Wolf. A Jagger se le ve tranquilo, a sus anchas, incluso en canciones como Just Your Fool o Hoodoo Blues, en la que, a pesar de su registro vocal más bien corto, se muestra lo suficientemente avezado para llegar a notas impensadas. A esta celebración del blues llegó sólo un invitado, pero a veces con uno basta para armar la fiesta, sobre todo si el que aparece es Eric Clapton, quien se colgó la guitarra Stratocaster para contribuir con su sonido seco en los temas Everybody Knows About My Good Thing, de Little John Taylor, y en el magnífico solo de I Can’t Quit You Baby, del legendario Willie Dixon, que termina con espontáneos aplausos de los Stones y del personal de grabación...

