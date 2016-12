Dylan y el micrófono

Por: Andrés Gomberoff, Académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, UAI.

En el estudio de grabación de Oh Mercy, el productor Daniel Lanois decidió inmortalizar la voz de Bob Dylan utilizando un micrófono Sony C-37A. Quizás no le diga mucho esto. Salvo honrosas excepciones, como es el caso del estiloso Shure 55 que acompaña a tantas imágenes de Elvis, los micrófonos suelen pasar desapercibidos. Después de todo, parecen ser sólo dispositivos que permiten capturar el sonido para luego amplificarlo usando altavoces o inmortalizarlo en una grabación. Dan la impresión de ser sólo tecnología, totalmente desprovista de carácter. Nada más falso. El micrófono es un delicado instrumento musical electrónico. Uno de los primeros y sin duda el más importante de aquella familia que, a principios del siglo XX, hizo de imanes, diodos, condensadores y resistencias, protagonistas habituales del escenario.

El C-37A ya era una reliquia cuando se grabó Oh Mercy en 1989. Había sido fabricado en 1958, y se había transformado en un estándar de la industria musical. Era un favorito de Frank Sinatra, y el “arma secreta” de Daniel Lanois. Permitía al cantante acercarse tanto como deseara sin crujir ni perder fidelidad. La noche del 18 de septiembre, en un estudio improvisado en el interior de una vieja casa en Nueva Orleans, Dylan se acerca por primera vez a este micrófono, y rozándolo con los labios canta “We live in a political world/ love don’t have any place”. La vibración de una placa metálica bajo la superficie del C-37A conduce a una serie de eventos electromagnéticos que nos permiten experimentar ese instante hoy: el nacimiento de uno de los grandes trabajos de Dylan.

Cada inflexión de voz, cada susurro, gruñido o respiración se transforman en un potente sonido musical. No por nada la palabra “micrófono” tiene ese prefijo: “micro”. No se trata sólo de amplificar, se trata de que podamos escrutar cada textura, cada cadencia, como si analizáramos el sonido con un microscopio. El micrófono transporta nuestro oído allí mismo en donde se encuentra la fuente sonora. Es Dylan contándonos historias, cantándonos al oído...