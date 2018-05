El viernes, pasado mediodía, tras ver la publicación del diario La Segunda, que una vez más mencionaba su sueldo como jefe de programación del gobierno –además del de su mujer, Josefa Solar, ex asesora de redes sociales de Piñera–, Andrés Chadwick Costa tomó la decisión. Las críticas de nepotismo al gobierno, que comenzaron con el nombramiento de Pablo Piñera en la embajada de Argentina y que luego pusieron en cuestión la presencia de la familia Chadwick en el gobierno –que incluía al ministro del Interior, dos de sus hijos y su nuera–, habían sido motivo de cuestionamiento de todos los sectores. Y no iban a parar.

Esa tarde subió a la oficina de su papá en La Moneda y le comunicó su renuncia. Luego llamó a su socio en la agencia Tregua, Cristián Camus. “El lunes estoy de vuelta”, le habría dicho. Tomó un lápiz y redactó –solo– una carta de cinco párrafos al presidente Sebastián Piñera, donde señalaba que “no me avergonzaré jamás de llamarme como me llamo (…) Jamás he querido que mi trabajo genere interpretaciones que puedan causar algún daño a Usted, al equipo o al gobierno. Hoy existe la intención de prejuzgar la participación de familiares en el gobierno, sin valorar los méritos, ni las capacidades, y yo no quiero perjudicarlo (…) y mucho menos, alimentar a los malintencionados que buscan atacar a mi familia”. Se retiró a su casa, como un día cualquiera, sin que nadie supiera lo que vendría hasta que Piñera recibiera la carta el sábado.

En su cargo, Chadwick Costa lideraba un equipo de veinte personas donde había otros cuatro productores. En su entorno cuentan que la jefa de gabinete presidencial, Magdalena Díaz, y la jefa de programación, María José Torrealba, serían las encargadas de buscar a su sucesor.

La salida de Josefa Solar, en tanto, que se dio a conocer el lunes, se concretó el 30 de abril. Su trabajo como encargada de redes sociales había comenzado en la campaña y tenía fecha de término el 10 de marzo, pero se habría prolongado hasta el 20 del mes siguiente en forma presencial y hasta el 30 de forma remota para hacer un traspaso a Francisca Sandoval, coordinadora digital del gobierno, que arribó a La Moneda el 9 de abril. Desde entonces que la periodista está de vuelta en la agencia de comunicaciones Solar Nielsen, que fundó en febrero de 2014.

La única familiar del ministro de la UDI que se mantendría en el gobierno es su hija Camila, jefa de gabinete del Ministerio del Medio Ambiente. La periodista de la UDP llegó al Instituto de Derechos Humanos del primer gobierno de Piñera, fue luego jefa de gabinete de Andrés Allamand en Defensa y participó en la Defensoría Penal Pública hasta 2015, cuando el puesto pasó a ser parte del Ministerio del Interior de Bachelet. La ministra Cubillos defendió el lunes su nombre.