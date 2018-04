El rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, va como candidato a la reelección y compite con Patricio Aceituno, decano de la Facultad de Ciencias, Matemáticas y Física. Las elecciones tendrán lugar el próximo 10 de mayo y hasta aquí ha llamado la atención el despliegue de campaña que ha realizado el actual rector a nivel digital y también mediante una cargada agenda de actividades, que incluyó la reaparición de Michelle Bachelet el pasado lunes en un seminario sobre el proceso constituyente. La ex mandataria fue novia de Vivaldi en su juventud y mantienen una estrecha amistad. En el sitio www.vivaldi2018.cl se pueden revisar los nombres de los académicos que apoyan la candidatura del rector, algunos son José Maza, Claudia Heiss, Claudio Hetz y Juan Pablo Mañalich. Desde el comando de Vivaldi dicen que no contrataron a ninguna agencia de publicidad en particular y que la campaña la han ideado entre un grupo de profesionales egresados de la misma universidad. Asimismo, cuentan que el actual rector inscribió su candidatura con 603 firmas de apoyo, mientras que el decano Aceituno lo hizo con 268. Se espera que en las elecciones participen más de 3.000 académicos de la universidad estatal.