El empresario José Claro Vial murió en octubre de 2008, pero la casa de calle Presidente Errázuriz, donde vivió sus últimos años, recién ahora saldrá a la venta. Por eso, hace algunos días, sus hijos se reunieron ahí para rematar muebles, cuadros y objetos que poseía el ex presidente de la CGE, de Codelco y consejero del Banco Central. Claro además fue yerno de Gabriel González Videla, entonces dentro de lo rematado había pertenencias y antigüedades del ex mandatario. Uno de los hijos del empresario que participó activamente del remate privado fue el ex presidente de la Sofofa y de la CPC, Juan Claro González. La casa de Claro Vial se encuentra justo frente al colegio Verbo Divino y colinda con el domicilio que ocupa el think tank Libertad y Desarrollo.