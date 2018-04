Fue el vicepresidente ejecutivo de la entidad en el gobierno pasado de Sebastián Piñera y su nombre sonaba con fuerza para repetirse el plato. Él fue quien lanzó el programa Startup Chile, que fue clave en el posicionamiento del país como polo de emprendimientos mundiales. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, según las evaluaciones realizadas, su perfil no calzaría con lo que está buscando el Ministerio de Economía para liderar Corfo. Otro de los factores que podría influir en que no sea él quien finalmente quede de vicepresidente ejecutivo es su cercanía con José Ramón Valente, actual ministro de Economía. Ambos fueron socios en Econsult y, si bien, no hay un conflicto evidente, en La Moneda prefieren evitar segundas lecturas.

Lo que se comenta, es que Cheyre estaría siendo sondeado para presidir una empresa pública.