El ex senador Jovino Novoa vivió durante décadas, junto a su mujer y sus ocho hijos, en una gran casa ubicada en la calle Juan Bautista Pastene, en la comuna de Vitacura. Con sus hijos ya independizados, Novoa decidió vender la propiedad, que tiene dos pisos y más de seis habitaciones, para cambiarse a un departamento acorde a su realidad. La casa se la vendió a Andrónico Luksic, que vive a pocos metros de ahí, y que tendría la intención de adquirir toda la manzana, donde también tiene propiedad Iris de Fontbona, para evitar la construcción de algún gran edificio. El ex parlamentario, a su vez, compró un departamento en blanco. El acuerdo con Luksic fue que Novoa entregaría la casa una vez que recibiera su inmueble y que, mientras tanto, pagaría un arriendo al nuevo propietario. Ambos habrían llegado a un precio que resultara accesible, considerando que se trata de una de las zonas más costosas de Santiago. Pero, al poco tiempo, un representante del empresario llamó a Novoa para explicarle que, según indica la ley, debían elevar el valor a precio de mercado, ya que la vivienda figura como propiedad de una de las sociedades de Luksic. Bajo esas nuevas condiciones, al ex senador no le resultaba conveniente mantener el trato y optó por trasladarse a otro departamento, mientras le entregaban el suyo. Finalmente, la casa en cuestión fue arrendada por el abogado José Domingo Eluchans.