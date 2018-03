En julio del año pasado, Tristan Harris fue al Capitolio. Su misión era advertirles a los senadores sobre el peso que había tenido Facebook y otras redes sociales en la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos en diciembre de 2016 y cómo Rusia había intervenido en la campaña a través de cuentas falsas. Pocos lo escucharon.

Seis semanas después de su visita, el escenario había cambiado: la evidencia de que Rusia había jugado un papel en las elecciones a través de cuentas orientadas a dividir a la sociedad americana en plena campaña, era indesmentible. Y ahí Harris volvió al Senado. Esta vez, la recepción fue diferente. Aunque dice que no puede revelar en detalle su asesoría a los senadores en esta materia, Harris –34 años, ex diseñador de las políticas éticas de Google– trabaja hoy con el Senado estadounidense para educarlo sobre los nocivos efectos que las redes sociales pueden tener en la sociedad. “Les costaba entender lo que había ocurrido, porque los senadores de Estados

Unidos, en general, no son grandes usuarios de redes sociales. No son nativos, no saben cómo funciona, cómo opera la publicidad y cómo esta puede manipular. Entonces, fuimos a educarlos acerca de las diferentes maneras en que estas redes automáticamente dividen a la sociedad. Y cómo pueden moldear el discurso político”, cuenta. Colorín, joven, flaco y vestido con jeans y zapatillas, Harris perfectamente podría pasar por pariente de Mark Zuckerberg. Físicamente se parecen, pero la verdad es que son completamente opuestos. Todo lo que Tristan ataca, es lo que el dueño de Facebook, por lo menos hasta ahora, ha defendido. Por eso, lo que ocurrió en la elección presidencial de Estados Unidos y el rol que tuvieron las redes sociales le vinieron como anillo al dedo a la causa de Harris. La última decisión de Facebook, que la semana pasada anunció que ahora su muro será más interacción y que bloqueará las noticias, puede considerarse uno de los primeros triunfos de la cruzada de Harris. En 2016, Tristan renunció a Google para crear Time Well Spent, una organización sin fines de lucro que busca concientizar a las personas de los daños que pueden provocar la tecnología y las redes sociales en la mente humana, y así forzar a las grandes compañías tecnológicas a tener un marco ético en sus diseños que impida de alguna forma manipular masas, desinformar e incentivar las noticias falsas. La influencia de Harris ha ido en ascenso. The Atlantic lo denominó “lo más parecido a la conciencia de Silicon Valley”, mientras que la revista Rolling Stone lo nombró como una de las “25 Personas que forman el Mundo” en 2017. En Chile estuvo en octubre pasado participando de Becoming, un evento organizado por la plataforma de negocios creativos para el futuro Idemax, y la Red de Alta Dirección Pública, RAD, en las Majadas de Pirque. Y volverá a Chile el viernes 19 de enero para participar en el Congreso del Futuro en el panel “Con-ciencia de datos”.

El mago

Su sueño de chico era ser mago, “ver lo que otros no ven”. Por lo menos, eso es lo que cuenta en sus charlas, entre ellas varias TED. Su pasión “por mirar más allá de las apariencias” fue lo que, dice, lo empujó a transformarse en lo que es hoy. Para él, resulta evidente que nuestros celulares están diseñados para hacernos adictos y cuestiona que las grandes compañías de tecnología como Facebook, Twitter, Google, entre otras, tengan entre sus equipos a ingenieros y sicólogos expertos en persuasión, que diseñan pieza por pieza todos los ingredientes para que a los usuarios les sea imposible ejercer el autocontrol frente a sus smartphones. Harris sabe de qué habla. Por años, él mismo fue parte de esos teams. Según cuenta un artículo de The Atlantic, después de estudiar ciencias de la computación en Stanford se unió al Persuasive Technology Lab, del sicólogo experimental B.J. Fogg, un laboratorio de culto entre los fanáticos de la tecnología, enfocado en la creación de productos diseñados especialmente para acondicionar el comportamiento humano. Harris es especialmente duro con la filosofía de los likes, de los tag y de las retribuciones inmediatas que proveen para el ego personal las señales de aceptación que nos llegan a través de las redes sociales. En su charla en Becoming, por ejemplo, explicó cómo Snapchat está diseñado de tal manera que los jóvenes no pueden despegarse de sus celulares porque corren el riesgo de desaparecer en el top de la lista de Mejores Amigos de la aplicación, si es que bajan la frecuencia con la que chatean con sus más cercanos. En el laboratorio de Fogg, Harris empezó a sospechar de que algo andaba mal con las redes sociales y a cuestionar la falta de un marco ético. Dejó esos estudios y creó su propia empresa, la que luego fue comprada por Google en 2011. Y mientras trabajaba en mejorar la experiencia de usuario de Gmail, llegó a la conclusión que hoy mueve a Time Well Spent: “Nunca antes en la historia de las decisiones, un puñado de diseñadores (en su mayoría hombres, blancos, que viven en San Francisco, de entre 25 y 35 años) trabajando en tres compañías (Google, Apple y Facebook) tuvieron tanto impacto en cómo millones de personas de todo el mundo dedican su atención... Debemos sentir una gran responsabilidad para hacer esto bien”.

-¿Qué piensas de Mark Zuckerberg? ¿Has hablado con él sobre este problema?

-No he hablado con él sobre este problema de manera directa. Creo que él está atravesando por un mal momento actualmente. Y está enfrentando una contradicción fundamental sobre lo que es mejor para Facebook o lo que es mejor para la sociedad. Él cree que ambas cosas están alineadas, que Facebook es una fuerza positiva que hace el bien, que mejora a la sociedad, reúne a la gente, pero él no puede ver que lo que hace es mantener a la gente atrapada en sus pantallas. Así que si solo puede mantener a la gente junta en la pantalla, no puede reunirlas fuera. Y podría hacerlo, si su modelo de negocio no fuera la publicidad. Porque la gran cuestión que Mark Zuckerberg necesita ver es que hay una contradicción entre su modelo de negocio y lo que es mejor para la sociedad. Porque si empieza a prohibir que las personas puedan hacer anuncios políticos o publicidad sobre tópicos que dividen, como lo que hicieron los rusos, se le hace más difícil manejar Facebook. Ocurre lo mismo con Twitter. El precio de su acción depende de lo que le han dicho a Wall Street sobre el actual número de usuarios activos y si el 15% de sus usuarios activos son robots, no realmente humanos, si apagan esas cuentas, que es lo que deberían hacer, sus acciones caen. Esa es la razón por la que no lo hacen. También, cuando le dicen a sus avisadores, “llegamos a esta cantidad de personas” y resulta que algunas de esas personas son robots, si transparentan eso también cae su negocio de publicidad. Algunos de sus modelos de negocio basados en la publicidad están profitando de algo que no existe. Y su modelo de negocio debería ser saludable. Pero creo que ellos no se van a regular a sí mismos. Desafortunadamente.

-¿Y crees que el gobierno de Estados Unidos debe enfrentar esto?

-Bueno, una cosa es tener nuevas leyes sobre representación humana. Cuando los robots se hacen pasar por personas, hay quienes creen que realmente están hablando con personas, pero son máquinas y eso debería ser ilegal. No hay ninguna razón para creer que eso puede ser bueno para la sociedad. Otra área es la transparencia en la publicidad política para que seamos capaces de entender quién está publicitando qué y hacer a Facebook responsable de bloquear actores extranjeros que publicitan mensajes políticos. El problema es que la esencia de su modelo de negocio es dejar que exista una persuasión personalizada, y eso en sí mismo es un problema. Y si no estás habilitado para persuadir a una persona específica o un zip code especí- fico, eso no trae dinero, pero no significa que debamos permitirlo. Pasa lo mismo en el caso de una compañía energética. Si está echando toxinas al aire y dañando a todos alrededor y ganando dinero por eso, deberíamos, o decir a todos que se prevengan de ser parte de esa polución o hacerles pagar por todo el daño que han hecho. Debemos crear ese tipo de cosas. No es que los gobiernos les tengan que decir a las compañías tecnológicas exactamente qué hacer, sabemos que eso no funciona, pero podemos poner barreras inteligentes que realmente hagan sentido. La tercera guerra -En tus charlas hablas de que producto de los efectos de las redes sociales en la mente humana estamos viviendo en la Tercera Guerra mundial.

-¿Realmente crees eso?

-Creo que hay información digital falsa que está siendo esparcida muy claramente en este momento. Pasó con el Brexit, pasó en Estados Unidos, continúa pasando en Europa, y está pasando ahora. Pero la gente no va a reaccionar con urgencia, porque no hay una amenaza física, pero el problema es que las consecuencias de todas estas manipulaciones, es que están desestabilizando las democracias alrededor del mundo y podría ponerse peor. Y ya no luce bien. Esto no es una conversación filosófica, no es una conversación divertida, es una conversación real de algo que ahora mismo probablemente está siendo difundido en Facebook. Tenemos este sistema que está automáticamente dirigiendo ideas a millones de personas cada día en lenguajes que los ingenieros de estas compañías ni siquiera hablan, en países donde nunca han estado. Y esto está trayendo consecuencias en cada cultura y cada sociedad. En todos los países esto está causando problemas. Y no es suficiente con una prensa libre para tener el poder de forzar a Facebook para que responda. Ellos están en una posición de enorme responsabilidad que siempre habían tenido, pero que habían ignorado hasta ahora. De hecho, tenían la mentalidad opuesta, que debían moverse rápido y romper cosas, ese es su motor. Pero no pensaron que quizás podrían estar rompiendo la democracia.

-¿Eres usuario de Facebook, tienes un perfil en la red?

-No lo tengo en mi celular, lo tuve temporalmente, pero lo uso por mi trabajo.

-¿Lo has usado por diversión alguna vez?

-Lo he usado más que nada para ver noticias.

-¿Noticias falsas?

-Claro, exacto (risas).