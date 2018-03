Sorpresa causó en los lectores de La Segunda un publirreportaje de Miguel “Negro” Piñera. En la nota –cuyo título era “Exitoso en su propia tierra”– se aseguraba que el hermano del presidente electo estaba “agradecido de sus amigos”, “de su familia”, “de la vida” y “sobre todo de la música”, y que estaba preparando un disco “de ritmos muy pegajosos y actualizados” que se podrán escuchar próximamente en todas las radios del país y en redes sociales. De paso, el artículo –que también estaba acompañado de una foto de Miguel con su hermano Sebastián– dejaba un mail de contacto: para “contratar en eventos, contrataciones, discografía”. Tras escribir a esa dirección, la respuesta que se recibe automáticamente indica: “Thanks for your info as soon as possible we will respond. Thanks”.

Contactado por Capital, el “Negro” se excusó de hablar por estar “disfónico”, pero confirmó que se viene un nuevo disco en abril.