Luego de que Mandarín Oriental se hiciera cargo del ex Hotel Hyatt, los cambios se empiezan a sentir. Una completa remodelación, a cargo del estudio Arquitectónica, se hará en las habitaciones para dotarlas de mayor lujo, que es la marca de la cadena, presente en varios países. Lo mismo pasará en buena parte del edificio, empezando por el lobby, donde se diseñará una estructura para distinguir los espacios del piso inferior de los superiores.

No solo eso. En el área gastronómica se hará una reformulación de conceptos, dirigida por el chef ejecutivo Iván Álvarez, con experiencia en restaurantes con varias estrellas Michelin. El primer cambio será en Matsuri, que de ofrecer una cocina japonesa tradicional pasará a incorporar una línea más nikkei, con influencias peruanas, a cargo de Juan Osaki.

Álvarez ha estado recorriendo el circuito gastronómico santiaguino y su juicio no es complaciente. “Hay pocos que lo hacen bien. El otro día fui a Ambrosía y el plato decía lenguado, pero no era y tampoco estaba fresco. Me gusta 040, en Bellavista”, dice con franqueza.