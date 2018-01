Las radios por estos días son la niña bonita de la fiesta. Mientras otros medios se ven obligados a reinventarse, distintos grupos económicos se animan a comprar un número de dial para transformarse en voces influyentes.

El primero de octubre la Cámara Chilena de la Construcción tomó control de la frecuencia 100.5, ex radio Paula, y desde entonces suena una cuidada programación musical a cargo de Javier Sanfeliú; solo canciones, sin frases, ni voces. Para marzo está programado el estreno de la nueva radio, que aún no tiene nombre pero sí algunos rostros confirmados como Maritxu Sangroniz e Iván Guerrero. El director editorial es Cristián Rodríguez, ex editor de El Mercurio y el de programación es el ex editor de revista Qué Pasa, Francisco Aravena. El proyecto se plantea como un medio con varias plataformas: un diario electrónico con pauta propia, una radio, un servicio de streaming que se convierta en un producto audiovisual independiente y una nutrida oferta de podcasts.

La otra novedad proviene del Grupo Bethia, que tras comprar radio Carolina a Grupo Dial, sumó también las radios Tiempo e Infinita que eran propiedad del Grupo Bezanilla. Ahí el caballito de batalla informativo será Infinita con la contratación de Juan Manuel Astorga como director ejecutivo. El desafío es ganar terreno en términos de influencia y realizar ajustes que permitan un cruce generacional en torno a la música y el contenido. Además de los rostros del área de prensa de Mega, Soledad Onetto, Catalina Edwards y José Antonio Neme, llega la histórica voz de Duna, Cony Stipicic. Otro nombre afín a este proyecto radial sería el del periodista Daniel Matamala, quien ya anunció que deja radio Sonar el próximo 12 de enero y no ha confirmado nuevo domicilio en el dial.

Radio Duna, por su parte, anunció cambios en su programación que desde marzo comenzará las mañanas con la conducción de Matilde Burgos y Gonzalo Ramírez (7.00 a 8.00 am). Se mantienen en la 89.7: Nicolás Vergara, Polo Ramírez, Héctor Soto y Consuelo Saavedra, que pasará a formar parte de las mañanas en Hablemos en Off. Por las tardes, la periodista de La Tercera María José O’Shea acompañará a Matías del Río.

En 2016 El Mercurio compró la radio Universo y para este año el plan es darle un nuevo aire. Su nuevo director de Contenidos, Rodrigo Álvarez, llegó desde Duna, y su plan es armar un equipo que combine análisis noticioso con entretención. Por las tardes se mantendría la dupla de Natalia del Campo y Julián Elfenbein a cargo de La Hora del Taco y están sondeando nuevos nombres para darle un sello más informativo a la señal.

La irrupción de estos nuevos actores anticipa una redistribución de la torta y una fuerte competencia en el mundo de las radios segmentadas. La misma CChC, dicen entendidos, es un importante avisador radial, y posiblemente ahora destine parte de su inversión a su propia señal. Pero el nicho de las emisoras que buscan influir, y que se concentran en un público ABC1, sigue siendo rentable porque los costos son mucho menores a los de otros medios de comunicación. “Mientras la gente siga andando parte importante de sus días arriba del auto, la radio seguirá sonando”, explica un actor radial. Esto explica que grupos como la CChC, El Mercurio o Bethia entren en esta carrera donde también corre desde hace un tiempo la radio T13, de Canal 13.