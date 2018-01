El Papa Francisco no es la única visita ilustre de este mes; del 15 al 21 de enero la VII edición del Congreso del Futuro trae 130 invitados nacionales e internacionales. Este año el título del Congreso es “Toma Conciencia Hoy” y dentro de los invitados destaca Scilla Elworthy, activista británica tres veces nominada a los premios Nobel, que será la encargada de abrir el encuentro con la charla magistral “Construir la paz”. Otro invitado que llama la atención es Zoltan Istvan, ex candidato presidencial y fundador del Partido Transhumanista en Estados Unidos. Istvan plantea que los humanos deben ir convirtiéndose en cyborgs para mejorar sus vidas a través de la biotecnología. Él mismo se implantó un chip del porte de un grano de arroz en la mano que le sirve para acceder a su computador, mandar mensajes o hacer andar su auto. El premio Nobel de Medicina 2002, Robert Horvitz, también formará parte de esta nueva edición, así como la destacada matemática australiana Clio Cresswell, autora del best seller Matemáticas y Sexo (2003). Habrá actividades en 11 regiones del país y las exposiciones se pueden ver por streaming. El detalle de la programación está disponible en www.congresodelfuturo.cl.