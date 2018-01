Es uno de los mejores amigos de Sebastián Piñera y padre de quien se convirtió en una de las asesoras más cercanas al presidente electo, Magdalena Díaz Vergara, su jefa de gabinete y probable miembro de su nuevo equipo en La Moneda. Pero la amistad entre Pedro Pablo Díaz, ex vicepresidente para América Latina de The Coca-Cola Company y actual socio de la agencia de comunicaciones K02, y el ex mandatario es de larga data. Se conocieron hace 50 años, en marzo de 1968, cuando ambos entraron a estudiar Ingeniería Comercial en la UC.

De inmediato tuvieron afinidad pues sus familias eran conocidas: su padre, el doctor Eduardo Díaz, había coincidido con el tío del futuro presidente en la escuela de Medicina de la Católica. Además, como ambos tenían lazos con la Falange, se ficharon en la DC universitaria. La amistad entre ambos se hizo más fuerte: cuando estaban en tercer año y José Piñera Carvallo era embajador en las Naciones Unidas, Pedro Pablo acompañó a su amigo y sus hermanos (en la foto) a visitar a sus padres durante el verano a Nueva York: ahí trabajaron tres meses como meseros y lavando platos en el restaurante Alp, en pleno downtown de Manhattan. “Unos chilenos que lo vieron lo ‘acusaron’ con don Pepe: ‘¡Qué vergüenza que su hijo trabaje limpiando y sacando la basura de un local como ese en pleno invierno!’ Eso, en vez de enojar a los papás de Piñera, les sacaba carcajadas”, relata un cercano al presidente.

Ya de casados, sus mujeres, Verónica Vergara y Cecilia Morel, se hicieron amigas y solían irse todos los años nuevos en tren a Caburgua: se instalaban ahí el 26 de diciembre y se quedaban hasta el 10 de enero.

Fue producto de esta cercanía que el sobrino de Díaz, el diputado Nicolás Monckeberg, se acercó a RN. “Cuando tenía unos 13 años Pedro Pablo hizo de puente entre él y Sebastián Piñera y así al poco tiempo se integró al partido”, cuenta un familiar del parlamentario. Hoy, Monckeberg suena como “carta” de Piñera para el Ministerio del Trabajo.

La tradición de los viajes entre Piñera y Díaz se mantiene hasta hoy. El último periplo fue en octubre de 2016, cuando Díaz –quien fue embajador en Australia durante el primer gobierno– celebró sus 70 años en su casa en Sarasota, al norte de Florida, EE.UU. Sebastián Piñera también ha estado varias veces en su “refugio” en Santo Domingo. De hecho, para las últimas fiestas patrias, tras visitar San Antonio, se alojó ahí.