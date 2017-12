Da Carla, un clásico en suspenso

Durante más de 50 años, el Da Carla en el centro de Santiago marcó una época en la gastronomía local. Fue paso obligado de visitas ilustres del Teatro Municipal, como Plácido Domingo y Luciano Pavarotti, además de estrellas de rock como Sting, quien dijo que “era el mejor restaurante italiano del hemisferio sur”.

En 2003 se trasladó a Nueva Costanera, actualizó su cocina y ganó nuevos clientes, con platos como su pasta cacio e pepe (queso y pimienta). Sin embargo, ahora vuelve a cerrar sus puertas debido a la presión inmobiliaria. Según cuentan cercanos, hay un proyecto comercial en buena parte de la cuadra, que también explica el cierre de otros negocios vecinos.

Pero no es el fin del restaurante creado en 1958 por Carla Schiavini. La idea es abrir en ocho meses más en otra dirección, probablemente en Vitacura. Será un concepto más de lujo, con menos mesas, pero más caro. Y aunque aún no hay una definición, no se descarta del todo que vuelva a su origen, en las cercanías del Parque Forestal.