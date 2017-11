Marcelo Mena, el candidato de los organismos internacionales

A menos de cuatro meses de que se acabe el gobierno, el ministro del Medio Ambiente, Marcelo Mena, tiene sus ojos puestos en el extranjero. Su nombre habría sido tanteado para un cargo en el Climate and Air Coalition (CCAC), el organismo del programa de medioambiente de la ONU, con sede en París, que busca reducir la contaminación del aire. No es el único. En su círculo íntimo cuentan que también sonaría para trabajar en el Banco Mundial. El ministro estaría a la espera de un ofrecimiento formal.

El nombre de Mena se suma al de otra ex figura clave de la Nueva Mayoría. La ex alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá, está postulada desde octubre para la dirección ejecutiva de ONU Habitat. Su nombramiento depende directamente del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y de ser escogida, reemplazará al ex alcalde de Barcelona Joan Clos, quien ocupa el cargo con sede en Nairobi desde 2010.

El embajador en Cuba, Ricardo Herrera, también tendría en su horizonte un puesto en un organismo internacional: la Secretaría para la Cooperación Iberoamericana (Segib), con sede central en Madrid. El 7 de diciembre, los cancilleres de los 22 países miembros se reunirán en Guatemala para escoger al nuevo secretario.

Otro nombre que se estaría “moviendo” afuera es el de Estela Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, para el puesto de secretaria general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).