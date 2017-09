René Cortázar después del 13

Hace justo un mes, René Cortázar renunció a la presidencia ejecutiva de Canal 13. Ahí estuvo casi diez años, hasta que, debido a que los números no lograron repuntar, dio un paso al lado. Desde entonces, está dedicado a directorios y a asesorías como economista.

Quienes lo conocen cuentan que en este período, el histórico miembro de la DC terminó desilusionado de la política. Esto, pues invirtió un año viajando regularmente a la Región del Maule, donde pretendía postular a un cupo parlamentario. Sin embargo, eso quedó en nada. Las encuestas que realizó para sondear sus posibilidades en la zona no repuntaron. Así, sus intenciones de volver a la primera línea de la política quedaron stand by.