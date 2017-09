Tironi comparte propiedad

Hace cinco años, el sociólogo Eugenio Tironi, presidente y fundador de la consultora Tironi, tomó una decisión: compartir la propiedad con sus empleados para que el negocio sea más participativo.

“Era la manera de preservar la identidad de esta compañía en lugar de vendérsela a un tercero o pasársela a los hijos biológicos, que no han tenido nada que ver con su construcción. No es que me quiera desligar, sigo de presidente y no tengo pensado retirarme, pero es una fórmula para descentralizar la propiedad”, explica Tironi, quien era el dueño del 80% de la empresa, la cual hoy pertenece a una decena de socios –incluido él–, quienes compraron bajo una fórmula de pago a 10 años.

La decisión de incorporar a más socios se agrega al lanzamiento de una nueva identidad corporativa, basada en el concepto de “Holacracy”, método para desarrollar organizaciones horizontales. “Somos una gran pecera transparente, donde no hay jefes ni caudillos. Cada persona tiene claro cuál es su rol en la organización y lo que debe hacer para ascender, con completa transparencia”, precisa Tironi, quien en este proceso fue apoyado por la consultora Gud Company, del psicólogo Francisco Cerda.