La visita a Chile de legendario escritor de viajes de EE.UU.

Su amor por viajar y escribir lo ha llevado a recorrer más de 90 países por cerca de 40 años y a ser considerado en la actualidad como uno de los escritores más influyentes de viajes de Estados Unidos. Don George, editor de Traveler en National Geographic y colaborador en Lonely Planet, estuvo de visita en nuestro país para participar, como invitado especial, en el evento “Travel the World: Why (not) Chile? Una mirada desde Estados Unidos”, organizado por la Cámara Chileno Norteamericana de Comercio (Amcham), Imagen de Chile y Turismo Chile. También participó de esta instancia Carrie Wilder, directora de gestión de mercado de Expedia Online Travel Agency y Rodrigo Guendelman, periodista y fundador de Santiago Adicto.

En su paso por Chile, Don George destacó la gastronomía y vinos nacionales, incluso se dio el tiempo de visitar Viña Santa Rita, conocer Valle Nevado y realizar city tours por Santiago y Valparaíso.