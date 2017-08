La innovación de Pablo Castillo en el Super.cl

El super.cl es el supermercado virtual que creó Pablo Castillo, ex ejecutivo de Cencosud, en 2015. Se trata de una idea que tiene algunas particularidades, entre ellas aprovechar al máximo los productos y la posibilidad que tienen de rebajar sus precios.

Es por eso que en el sitio web de la empresa puede encontrarse una sección que ha llamado la atención de algunos visitantes; se llama “productos por vencer”, artículos perecibles con ofertas de hasta el 70%, dependiendo de si están cerca de expirar.

Castillo explica que se trata de un límite totalmente aceptable para el consumo familiar. “Al menos una semana en productos como lácteos o embutidos que tienen mucha salida en familias grandes, que saben que en el refrigerador no dura mucho”, explica.

El ex Cencosud detalló, además, que lo que quiere es viralizar el concepto de que ésta no es una aplicación, sino que es un supermercado virtual. “No existe el reemplazo de productos, porque todo lo que ves está ahí, no hay recargo en sus precios y tratamos de mostrar todas las oferta juntas, así no tienes que navegar por todo el sitio buscándolas”, agrega.