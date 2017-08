Entretelones de la salida de Cortázar y la llegada de Urrutia al 13

Todo empezó el viernes 30 de junio. Ese día, durante el directorio de Canal 13, René Cortázar anunció que se uniría a la mesa Javier Urrutia, ex director ejecutivo de La Red. Fue el mismo Andrónico Luksic, dueño de la estación, quien lo contactó a principios de ese mes. Conversó con él y lo invitó a formar parte del directorio, pues quería tener la visión de un experto en televisión dentro del grupo. A Cortázar no le cayó bien su aterrizaje. Esto, pues mientras Urrutia estaba en el canal 4, el noticiero publicó una nota sobre las repactaciones unilaterales de La Polar donde mencionaba al ex ministro de Transportes, entonces director de la empresa. El DC consideró que su contenido era injusto. A pesar del impasse, en Canal 13 no tuvieron ningún roce. De hecho, las razones de su salida tienen que ver con que Andrónico Luksic no estaba conforme con los resultados económicos de la estación. Otros complementan también que, aunque no fue el motivo de su renuncia, el nombramiento de Max Luksic, hijo del controlador, como subdirector ejecutivo, tampoco contó con el visto bueno de Cortázar.