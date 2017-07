Old Georgians pretenden extender modelo de “all profits to charity”

Se trata de una idea que inventó el actor Paul Newman: una empresa de alimentos que dona todas sus utilidades a organizaciones educacionales y de caridad. Así, los ex alumnos del colegio Saint George se organizaron con una idea, realizar un vino que se vendiera entre su comunidad y donar todas esas utilidades a alguna de las causas que apoyan junto con el brazo controlador del colegio, Holly Cross.

El sábado pasado, en un concierto de música clásica entregaron a la ONG FundAmor –que apoya a niños del Sename que han sufrido vulneraciones de sus derechos– todas las ganancias de la venta de los vinos, que partieron en la celebración de los 80 años del colegio y que pudieron ponerse a la venta gracias a una asociación con la Viña William Fevre.

Pero no es todo. Mariano Egaña, director de la Asociación Old Georgians, manifestó que el producto tuvo buena acogida entre los ex alumnos y que a raíz de ello quieren indagar nuevas asociaciones que les permitan seguir donando recursos a caridad. El aceite de oliva es un campo que próximamente podrían explotar.