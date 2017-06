La mano de César Barros en La Araucana

Luego de atravesar por severos problemas de liquidez a fines de 2015 y de estar intervenida por cerca de un año por la Suseso, la Caja de Compensación La Araucana recupera terreno de la mano de su presidente César Barros. El Instituto Profesional La Araucana (IPLA), una de las empresas asociadas a la Caja, acaba de conseguir la acreditación por dos años, luego de haberla perdido durante la crisis financiera. Un logro que se atribuye a la positiva gestión realizada por el nuevo directorio de la entidad, que llegó a fines de octubre de 2016 a ordenar la casa.

IPLA, además, sumó nuevas autoridades. Contrató a un nuevo rector, Matías Acevedo, ex director y prorrector de Inacap, y renovó su directorio, incorporando a expertos en materia de educación, entre ellos Gonzalo García, ex presidente de Inacap; Silvana Cominetti, ex vicerrectora académica y de Desarrollo Institucional de la Universidad Central, y Raúl Figueroa, ex jefe de la División Jurídica y Jefe de Asesores del Ministerio de Educación.