Pacheco responde “no” a oferta parlamentaria

No fue uno, sino varios los miembros del Partido Socialista quienes entusiasmaron al ex generalísimo de Ricardo Lagos, Máximo Pacheco, para que postulara a un cupo senatorial por la Región del Maule. También le ofrecieron hacerlo por Valparaíso. Pero el ex ministro de Energía no tiene interés en la Cámara Alta. “Álvaro Elizalde será el candidato por esa región (el Maule) y como militante del partido me corresponde asumir que eso es así”, declaró al diario El Centro de Talca.

Hace unos días estuvo en la Universidad de Talca, donde dictó una conferencia sobre “El rol de la energía en el desarrollo del país y la Región del Maule”. Al final de la charla, varios asistentes se le acercaron para pedirle que considerara postular al Senado, pero Pacheco les dijo que no estaba entre sus planes.

Tras el apoyo del PS a Alejandro Guillier –y la bajada de la candidatura de Ricardo Lagos–, Pacheco se mantuvo alejado de la vida pública y se dedicó a descansar y “ordenar” sus asuntos personales. Ha participado en varios foros donde ha sido invitado a exponer sobre su experiencia de diseñar, preparar y ejecutar la política energética del país. Según cercanos, Pacheco se siente “lleno de energía” e incluso ha evaluado algunos emprendimientos.